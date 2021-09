Hannover

Endspurt bei den Ausbildungsplätzen: Im Handwerk gibt es aktuell noch immer freie Lehrstellen. Das gab die Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen am Dienstag bei ihrer jährlichen Sommer-Pressekonferenz bekannt. Rund 40 Prozent der 1400 befragten Handwerksbetriebe haben noch offene Plätze. Diese könnten auch zu Oktober oder Ende des Jahres noch besetzt werden.

Im vergangenen Jahr gab es bei der Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge aufgrund der Corona-Krise einen Einbruch von elf Prozent, in diesem Jahr ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von rund 4,8 Prozent zu verzeichnen. Besonders hoch sei der Bedarf aktuell in Friseurbetrieben, da diese im Lockdown von der Corona-Krise besonders betroffen waren, so Karl-Wilhelm Steinemann, Vorsitzender der Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen. Im Zuge der hohen Baunachfrage gebe es aber auch bei den Metallbauern, Maurern und Betonbauern, Malern und Lackierern, Elektrotechnikern sowie Installateuren und Zimmerern noch einen hohen Bedarf.

„Handwerk muss erlebt werden“

Grund für die offenen Stellen sei auch das Fehlen der Betriebspraktika während der Pandemie. Es fehle die berufliche Orientierung. Rund 95 Prozent der befragten Handwerksbetriebe stufen diese als wichtig ein. „Handwerk muss erlebt werden“, betont Steinemann. Die Landesvertretung fordert einen stärkeren Fokus. „Das Thema Bildungsorientierung muss im Kultusministerium mit einem eigenen Referat einen höheren Stellenwert bekommen“, fordert der Vorsitzende. Hinzu kommt die mit knapp zwölf Prozent sehr hohe Quote der Ausbildungsabbrecher. „Um diese zu reduzieren, ist die berufliche Orientierung die beste Voraussetzung“, sagt der Vorsitzende.

Präsentieren die Ergebnisse: Geschäftsführerin Heike Pascheit (links), Hauptgeschäftsführerin der Landesvertretung Dr. Hildegard Sander und der Vorsitzende Karl-Wilhelm Steinmann. Quelle: Christian Behrens

Auch die Klima- und Energiewende sei im Handwerk von großer Bedeutung. „Das Handwerk setzt das um, was im Großen gedacht wird“, so Steinemann. Den Umfrageergebnissen zufolge spiele der Umweltschutz bei den Bewerberinnen und Bewerbern allerdings noch keine große Rolle bei der Entscheidung für eine Ausbildung. „Umweltereignisse, wie jüngst die Flutkatastrophe, könnten diese Einschätzung in Zukunft aber schnell weiter verschieben“, heißt es.

Auszubildenden-Mentoren geben Hilfe Heike Pascheit ist Geschäftsführerin des Unternehmens Pascheit Edelstahl- Metall- und Gerätebau GmbH in Anderten. Auch die 54-Jährige hat nach eigenen Angaben während der Pandemie deutlich weniger Bewerbungen bekommen als zuvor. Aktuell hat die Chefin von 20 Mitarbeitern noch einen Ausbildungsplatz zum Metallbauer mit der Fachrichtung Konstruktionstechnik frei. Um ihren jungen Mitarbeitern immer einen Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, hat sie sogenannte Auszubildenden-Mentoren ernannt. Einer davon ist Marcel Liene. „Ich finde es wichtig, ein Ansprechpartner bei Problemen zu sein und die Azubis bei ihrer Arbeit zu unterstützen“, sagt der 25-Jährige. Mittlerweile sei sogar eine Freundschaft daraus entstanden. Für den Auszubildenden Marlon Joshua Mauersberger ein gutes Gefühl. „Es ist sehr schön, dass ich sowohl die Mentoren als auch die Meister immer und jederzeit alles fragen kann.“ Der 17-Jährige ist gerne im Handwerk tätig. „Es macht einfach sehr viel Spaß und ist sehr abwechslungsreich“, sagt er.

Rund 60 Prozent der Betriebe sind zudem der Meinung, dass das Thema Umwelt- und Klimaschutz nicht ausreichend in der Schule behandelt wird. Der Klimaschutz werde zu abstrakt behandelt, heißt es. Stattdessen solle es eine stärkeren Fokus auf nachhaltige Maßnahmen sowie konkrete private Handlungsmöglichkeiten geben.

Mehr Unterstützung gefordert

Insgesamt fordert die Landesvertretung eine stärkere Förderung und Finanzierung der Berufsschulen und überbetrieblichen Bildungsstätten. „Es wird überall von Lehrermangel und fehlender technischer Ausstattung in Schulen gesprochen, aber nie ist die Rede von Berufsschulen“, sagt Steinemann.

Zwar habe das Kultusministerium während der Pandemie wichtige Schritte unternommen, diese seien jedoch erst der Anfang. Vor allem die berufliche Säule der Bildung müsse gestärkt werden, damit keine Schieflage entstehe. Jeder spüre durch lange Wartezeiten auf einen Handwerker, dass das dringend notwendig sei.

Von Cecelia Spohn