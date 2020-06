Hannovers Freibäder: Einige Zeiten ausgebucht – aber kein Ansturm

Hannover

Sonne und Temperaturen um die 25 Grad: Über Pfingsten war in Hannover erstmals echtes Badewetter angesagt. Der Ansturm auf die Freibäder blieb nach dem wegen der Corona-Krise verspäteten Start der Saison am 29. Mai jedoch aus. Ins Kleefelder Annabad hätten gleichzeitig bis zu 999 Badegäste gedurft. „Es waren jedoch maximal 500“, berichtet Thomas Olenik, der technische Leiter des Freibades. Den Start nach den Corona-Öffnungen findet er „nicht so berauschend“. Er vermutet, dass die „Registrierung mit Namen und Telefonnummer viele abschreckt. Viele fragen sich, warum sie einfach so in den Baumarkt dürfen, aber nicht ins Freibad“, berichtet Olenik.

Die Umsetzung der Corona-Regeln hätte „überwiegend wirklich gut geklappt“. Allerdings gab es auch Probleme. „Gerade jüngere Besucher haben sich öfter in größeren Gruppen auf die Liegewiese gelegt. Wenn wir sie dann angesprochen haben, haben sie behauptet, dass sie aus einem Haushalt kämen. Es ist wirklich schwierig, das auch zu kontrollieren“, sagt Olenik. Die große Mehrheit der Badegäste habe sich allerdings an die Regeln gehalten.

Viel Corona-Mehrarbeit: Ein Mitarbeiter im Annabad desinfiziert die Treppe ins Becken. Quelle: Florian Petrow

Stadt untersagt duschen im Annabad

Außerdem waren die Verantwortlichen im Annabad eigentlich davon ausgegangen, dass sie den Badegästen einige Duschen zur Verfügung stellen könnten, weil sich diese in Einzelkabinen befinden. Das allerdings habe die Stadt kurzfristig untersagt. „Dadurch blieben nur die Duschen am Beckenrand. Die sind kalt und werden mit Chlorwasser betrieben“, sagt Olenik.

Anders als das Annabad, in dem durchgehend geputzt wird, hat die Stadt mehrere Zeitfenster eingerichtet, zwischen denen jeweils eine gründliche Reinigung stattfindet. Morgens und abends sollen vor allem die sportlichen Schwimmer zum Zuge kommen. In diesem Zeitraum dürfen ins Lister Bad maximal 100 Badegäste, ins Ricklinger Bad 64, ins Misburger Bad 31. Dieses verfügt nur über ein 25-Meter-Sportbecken. Das Kontingent für die Freizeitschwimmer, die sich auch gerne auf der Liegewiese sonnen, ist größer bemessen. In diesem Zeitfenster dürfen 960 Personen ins Lister Bad, 800 ins Ricklinger Bad, im Misburger Bad sind es 753.

Erste Schwimmzeiten in städtischen Bädern ausgebucht

Am Eröffnungstag am Freitag sowie am langen Pfingstwochenende war keines dieser Zeitfenster ausgebucht. Am sonnigen und warmen Pfingstmontag, dem Spitzentag, waren maximal 832 Badegäste im Lister Bad, 475 im Ricklinger Bad, im Misburger Bad waren sogar nur 121 der 753 Plätze vergeben.

Mittlerweile ziehen die Buchungen allerdings zumindest für das Sportschwimmen an. Am Dienstag waren das Spätschwimmen sowohl im Ricklinger als auch im Misburger Bad schon ausgebucht. Nur noch wenige Plätze gab es für das Frühschwimmen am Mittwoch in Ricklingen und in der List.

Beliebt: In den städtischen Bädern wie hier in Ricklingen sind schon die ersten Schwimmzeiten ausgebucht. Quelle: Florian Petrow

Schlange stehen am Beckenrand

Laut Stadtsprecherin Susanne Stroppe seien am ersten Tag einige Badegäste, die reserviert hatten, nicht gekommen. Diese hätten allerdings eventuell nur die Online-Anmeldung (www.reservierung-baeder-hannover.de) getestet. „Nach jetzigem Stand werden die gebuchten Zeiten auch genutzt“, berichtet sie.

Am Konzept mit der digitalen Anmeldung sowie den wegen der Ansteckungsgefahr gesperrten Duschen und Attraktionen will die Stadt festhalten. „Bisher müssen wir noch nicht nachsteuern, werden dies aber weiterhin beobachten“, kündigt Stroppe an.

Auch die strenge Begrenzung der im Becken erlaubten Schwimmer habe „gut geklappt“ – auch, wenn es zumindest am Pfingstmontag Warteschlangen gegeben habe. In die großen Sportbecken dürfen in der List und in Ricklingen nur 64 Badegäste gleichzeitig, in Misburg sind es 31.

Von Christian Bohnenkamp