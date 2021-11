Noch immer keine Luftfilter in Hannovers Klassenzimmern

Hannover

Eigentlich wollte die Stadt Hannover zahlreiche Klassenräume bereits in den Herbstferien mit mobilen Luftfiltergeräten ausstatten. Doch die Verwaltung hat dieses Ziel klar verfehlt.

Auf Nachfrage weist eine Stadtsprecherin diesen Vorwurf zurück. „Wir haben nie kommuniziert, dass in den Herbstferien bereits Klassenräume mit mobilen Luftreinigungsfiltern ausgestattet werden, da dies aufgrund der Ausschreibungsvorgaben auch gar nicht möglich gewesen wäre. Von daher haben wir auch kein Ziel verfehlt“, heißt es.

Kommen Luftfilter nicht vor Weihnachten?

Allerdings hatte die Verwaltung Ende September mitgeteilt, dass man „mit der Anlieferung der ersten Geräte nicht vor den Herbstferien 2021“ rechne, zugleich aber nicht ausgeschlossen, dass es deutlich darüber hinaus dauern werde. Die Sprecherin dazu: „Das ist sicher eine Frage der Interpretation.“

Wann nun mit der Lieferung der ersten Geräte zu rechnen ist, ist völlig unklar. Ebenso, ob es noch in diesem Jahr etwas wird. „Die Ausschreibungen laufen. Je nach Ergebnis und realer Lieferbarkeit werden wir vor den Weihnachtsferien einen Teil der identifizierten Räume ausstatten können“, so die Sprecherin. Doch konkret heißt das nach Aussagen der Stadt, dass bis Weihnachten maximal 40 Klassenräume ausgestattet werden können.

Ausschreibungsverfahren verantwortlich für Verzögerung

Doch warum zieht sich das Verfahren so in die Länge? Dafür seien die Ausschreibungsverfahren, für die feste Fristen gelten, verantwortlich, teilt die Verwaltung mit. „Alle internen Beschleunigungsoptionen wurden genutzt, dennoch haben EU-weite Ausschreibungen immer einen relativ langen Vorlauf.“

Insgesamt plant die Stadt Hannover den Kauf von 200 Luftfiltergeräten. Kosten: mindestens 700.000 Euro. Die Geräte sind vorgesehen für Klassenräume in Grundschulen und für die Jahrgänge fünf und sechs sowie für Fachunterrichtsräume, die nicht im Erdgeschoss liegen. Denn all diese Räume können nur eingeschränkt über die Fenster belüftet werden. Allerdings gibt es an den städtischen Schulen knapp 3000 Unterrichtsräume, somit erhält nur ein kleiner Bruchteil der Klassen überhaupt einen mobilen Luftfilter.

Luftfilter nur eine Ergänzung, aber nicht die Lösung

Doch die Sprecherin betont, dass auch Luftfilter nicht das regelmäßige Lüften in Klassenräumen ersetzen können: „Dies sei, neben den bekannten weiteren Maßnahmen, noch immer eine sinnvolle, effektive und wirksame Form des Infektionsschutzes.“

Von Britta Lüers