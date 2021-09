Nimmt Maximilian Oppelt (CDU) einen dritten Anlauf auf den Bundestag?“ Schauen wir mal“

Hannover

Modernisierung in Sicht – ohne Aufgabe des bürgerlichen Markenkerns. Wie Hannovers CDU wieder in der Großstadt ankommen will, sagt Parteichef Maximilian Oppelt im NP-Interview.

Tag drei nach der Wahl: Sind die Wunden bei Ihnen schon geleckt? Sowohl bei der Kommunalwahl wie auch bei der Bundestagswahl hat die CDU erheblich an Zustimmung verloren. Sie sind nur noch drittstärkste Partei.

Das schlechte Abschneiden der CDU auf Bundesebene hat natürlich auf Hannover durchgeschlagen. Wir sind als CDU Hannover seit Jahren auf dem Kurs als moderne Großstadt-Partei und werden weiter daran arbeiten, diesen Kurs der Modernisierung voranzutreiben, ohne unseren bürgerlichen Markenkern dabei aufzugeben.

Der frühere Parteivorsitzende Dirk Toepffer hat im NP-Interview gesagt, die CDU haben die Jüngeren in Hannover nicht erreicht. Zu deren Gefühlswelt gehöre nicht unbedingt das Auto, sondern viel mehr der Klimaschutz.

Wir sind uns da völlig einig. Das ist sicher bundesweit der Fall gewesen. Partei und Fraktion werden das ausführlich besprechen. Teil unserer Wahlanalyse wird sein, welche Antwort wir darauf geben, dass die Ergebnisse der CDU im Innenstadtring anders sind als in den äußeren Stadtteilen. Eins scheint mir schon jetzt in der öffentlichen Darstellung wichtig zu sein: Klimaschutz ist kein Neuland für uns. Allerdings setzen wir dabei auf Angebote und Innovationen anstatt auf Verbote und Bevormundung. Das steht in unserem Wahlprogramm – es muss uns gelingen, das besser zu vermitteln.Ein Beispiel: Die CDU hat als erste Partei unter meiner Verantwortung als umweltpolitischer Sprecher schon vor drei Jahren einen 16-Punkte-Plan für saubere Luft vorgelegt. Und die CDU hat die Verdreifachung der Investitionen in die bestehenden Radwege gefordert. Damit sind wir damals an SPD und Grünen gescheitert.

Vernehmen Sie aus der Partei ein Grollen gegen sich?

Nein, überhaupt nicht. Wir haben in der CDU eine große Geschlossenheit. Erst vor zwei Monaten haben wir einen neuen Vorstand gewählt, in dem alle Kandidaten mehr als 90 Prozent Zustimmung erhalten haben – mich eingeschlossen. Wir haben ein starkes Team aus erfahrenen und jungen Gesichtern gewählt. Ich freue mich, dass es gelungen ist, erstmals in der Geschichte der hannoverschen CDU zehn Frauen und zehn Männer in den Vorstand zu wählen. Damit sind wir auch in Niedersachsen Vorreiter.

Nochmal zu Ihnen persönlich. Ihnen ist es im zweiten Ablauf nicht gelungen, Bundestagsabgeordneter zu werden. Sind alle guten Dinge drei?

Schauen wir mal. Es hat am Ende über die Liste ganz knapp nicht gereicht. Ich bin unverändert hochmotiviert, mich für die Menschen in Hannover einzusetzen. Schon die Tatsache, dass ich bei der Kommunalwahl mit 2369 Stimmen das drittbeste Ergebnis aller 64 gewählten Ratsmitglieder erhalten habe, war ein ganz starker Vertrauensbeweis.

Aber trotzdem gehören Sie nicht dem Fraktionsvorstand an.

Doch, das regelt die Geschäftsordnung. Der Kreisvorsitzende ist automatisch Mitglied des Gremiums. Es wird künftig eine noch engere Abstimmung zwischen Partei und Fraktion geben. Und ich bleibe ihr umweltpolitischer Sprecher.

Von Vera König