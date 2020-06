Hannover

Es soll ein flammender Appell und Hilferuf an die Politik zur Rettung der coronagebeutelten Veranstaltungswirtschaft sein: Die Aktion „Night of Light“, die in vielen Städten Deutschlands die Nacht vom 22. Juni auf den 23. Juni erhellen soll. Als sichtbares Zeichen ihrer Notlage strahlen ab 22 Uhr mehr als 2.500 Teilnehmer bundesweit in mehr als 250 Städten Eventlocations, Spielstätten, öffentliche Gebäude und Bauwerke mit rotem Licht an. Auch in Hannover wollen mehr als 20 Teilnehmer „mitleuchten“. Größter Hingucker: Ein Lichtweg zwischen Rathaus und Opernplatz.

„Innerhalb kürzester Zeit haben die behördlichen Auflagen im Zuge der Corona-Krise die gesamte Veranstaltungswirtschaft an den Abgrund gedrängt“, erklärt Tom Koperek, Initiator der Aktion „Night of Light“ und Vorstand der LK-AG Essen. Für ihn steht die gesamte Branche auf der roten Liste der aussterbenden Branchen: „Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht“, glaubt er. „Die aktuellen Auflagen und Restriktionen machen die wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen quasi unmöglich.“ Es drohe eine Pleitewelle enormen Ausmaßes – „mit gravierenden Folgen für den Arbeitsmarkt und die kulturelle Vielfalt als tragende Säule unserer Gesellschaft.“

Anzeige

„Als erste gestoppt, als letzte wieder am Start“

Betroffen ist auch Hannover und das Umland: „Geschäftlich tut sich bei uns nichts – auf der Umsatzseite haben wir seit März eine Null stehen“, erklärt HCC-Chef Joachim König seine Beweggründe bei der Aktion mitzumachen. „Die Situation ist katastrophal.“

Weitere NP+ Artikel

Kein Blatt vor den Mund nimmt auch Helge Leinemann von der Exposive Mediengruppe. Bei dem Geschäftsführer, der auch Bundesvorsitzender des Verbands für Medien- und Veranstaltungstechnik (VPLT) ist, laufen die organisatorischen Fäden in Hannover zusammen. „Die Veranstaltungstechnik ist die Branche, die in der Coronakrise als allererstes gestoppt wurde, und wird wohl auch die sein, die als letzte wieder voll aktiv sein darf.“ Mit großen Volkswirtschaftlichen Auswirkungen. Etwa eine Million direkt Beschäftigte zähle der Sektor, jährlich werde ein Umsatz von 130 Milliarden Euro erwirtschaftet. Leinemann nennt ein Beispiel: „Deutschlandweit werden 54 Prozent aller Hotelübernachtungen für Messen, Congresse, oder Business-Events gebucht – das was wir mit Technik bestücken.“ Trotzdem sei man die Branche, die am wenigsten von der Politik gesehen wurde.

1,7 Kilometer lange Lichtermeile durch Hannover

Mit den roten Lichtern will wollen die Hannoveraner Locations, Veranstaltungstechnikfirmen und alle, die in dieser Branche arbeiten, sichtbar machen, wo sie überall engagiert sind. Vor allem aber zu einem Dialog mit der Politik aufrufen, wie Lösungen und Wege aus der dramatischen Lage entwickelt werden können. Unter dem Motto „Wir sind viele“ verbinden sie in einer Gemeinschaftsleistung das Rathaus, den Landtag, Holzmarkt, Marktkirche, Platz der Weltausstellung, Kröpcke und die Staatsoper Hannover. Fast 800 Scheinwerfer bilden eine 1,7 Kilometer lange Lichtermeile – „als ein Zeichen an die Wirtschaft und Politik, dass niemand aus dieser Kette verloren gehen soll“, erklärt Helge Leinemann.

Als Unternehmen mit dabei sind unter anderem zahlreiche Hotels, diverse Eventveranstalter und Anbieter von kleinen Locations bis zur großen Arena. Zu den Unterstützern gehören der Erlebnis-Zoo Hannover, die Dehoga der Region Hannover, das Hannover Congress Centrum (HCC), die Deutsche Messe der VPLT sowie weitere Verbände. Zu sehen ist das Ganze nicht nur Live vor Ort – alle Beteiligten deutschlandweit laden ihre Filme und Fotos zur Lichtaktion unter dem Hashtag #nightoflight2020 bei Facebook und Instagram hoch.

Stadt unterstützt Veranstaltung

Unterstützung gibt es dabei durch der Stadt Hannover, was Leinemann besonders freut – auch das Rathaus wird aus Solidarität mit den Veranstaltungstechnikern beleuchtet sein. „Drei hannoversche Wahrzeichen erstrahlen am kommenden Montag in Rot: das Neue Rathaus, das Hannover Congress Centrum und das Schloss Herrenhausen“, sagt Stadtsprecherin Olja Yasenovskaya. „Die Landeshauptstadt Hannover bekennt Farbe und zeigt sich solidarisch mit den Organisatoren, denn die Veranstaltungsbranche in Hannover ist seit Mitte März aufgrund coronabedingter Veranstaltungsverbote und Hausschließungen nahezu komplett zum Erliegen gekommen und rechnet mit Millionenverlusten.“

Von Simon Polreich