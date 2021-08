Hannover

Immer weniger Kinder können schwimmen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) warnt schon seit Jahren vor dem Trend. Die NP hat mit dem niedersächsischen DLRG-Sprecher Christoph Penning über die Gründe des Problems sowie den Einfluss der Corona-Pandemie gesprochen – und ob Eltern ihren Kindern das Schwimmen beibringen sollten.

Wie bewerten Sie das Nichtschwimmer-Problem bei Kindern?

Das Problem ist akut und das schon seit mehreren Jahren. Aus unserer Sicht wird das auch noch eine Weile so bleiben. Der Hauptgrund ist, dass viele Schwimmbäder in den vergangenen Jahren geschlossen und viele sanierte Bäder zu Spaßbädern umfunktioniert wurden. Dort ist nun deutlich weniger Platz für Schwimmstunden, Schulschwimmen und Vereinsschwimmen. Dieser Trend hat schon vor Corona dazu geführt, dass über 50 Prozent der Grundschüler nicht oder nicht sicher schwimmen konnten.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was ist das Indiz, um von sicherem Schwimmen zu sprechen?

Wir sprechen in der DLRG und in den Schwimmvereinen davon, wenn jemand das Abzeichen Bronze hat. Das Seepferdchen reicht dafür noch nicht aus. Ich habe es selbst gerade wieder gesehen. Ich habe in einem Sommerkurs Grundschüler trainiert, die nur ihr Seepferdchen vor Corona gemacht hatten. Einige von ihnen konnten nicht mehr schwimmen, nur noch hundepaddeln. Das ist extrem gefährlich, wenn diese Missstände nicht aufgearbeitet werden.

Welche Rolle spielt dabei die Corona-Pandemie?

Corona hat die Situation nochmals verschärft. Seit etwa eineinhalb Jahren konnten keine Schwimmkurse angeboten werden. Deshalb sprechen wir allein in Niedersachsen von ein bis zwei verlorenen Jahrgängen. Pro Jahrgang sind das laut statistischem Landesamt etwa 75.000 Kinder. Entsprechend haben zehntausende Kinder nicht schwimmen gelernt plus die Zahl derer, die es wieder verlernt haben, weil sie nicht üben konnten. Das ist eine hochbrisante Situation.

Keine Schwimmbäder schließen

Was kann das Problem behoben werden?

Die Wartezeiten für Schwimmkurse lagen bereits vor der Pandemie bei ein bis eineinhalb Jahren. Jetzt kann noch ein Jahr oben drauf gerechnet werden. Das muss erstmal aufgeholt werden. Kurzfristig muss es in den Bädern nach dem Motto „Vorfahrt für Schwimmanfänger“ laufen. Es braucht mehr Zeiten dafür, damit die Angestellten der Bäder sowie Vereine und Schulen Kurse anbieten können. Langfristig gilt schon seit Jahren unsere Forderung: Keine Schwimmbäder mehr zu schließen. Die Kommunen haben eine Verantwortung für die Sicherheit der Leute und nicht nur für den Haushalt.

Können im Zweifel Eltern ihren Kindern das Schwimmen beibringen?

Es kommt drauf an. Wenn sich die Eltern das zutrauen, okay. Wenn Mama und Papa die Technik aber selbst nicht gut beherrschen, ist das keine gute Idee. Dann sollte man lieber die Wartezeit für einen Schwimmkurs in Kauf nehmen. Denn die Bewegungsabläufe, die die Kinder falsch lernen, setzen sich trotzdem bis ins hohe Alter im Unterbewusstsein fest. Das kann dann durchaus auch problematisch werden.

Von Jens Strube