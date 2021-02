Niedersachsens beste Schülerzeitungen kommen aus Hannover

Hannover

And the winner is... Niedersachsens beste Schülerzeitungen kommen zum Großteil aus der Region Hannover. Das war das Resultat des Junioren-Presse-Preises 2020. Der Verband der Niedersächsischen Jugendredakteure (VNJ) zeichnete in vier von sieben Kategorien die Blätter hannoverscher Schulen aus.

Bei der Verleihung, die coronabedingt digital statt fand, holte „Die Ellipse“ des Johannes-Kepler-Gymnasium in Garbsen den ersten Platz in der Rubrik Gymnasien. „Der Spargel“ des Erich-Kästner-Gymnasiums Laatzen, im vergangenen Jahr vom Jugendmedienverband „Junge Presse Niedersachsen“ (JPN) noch als beste Schülerzeitung ausgezeichnet, wurde dritter.

Sieger treten im bundesweiten Vergleich an

Bei den Grundschulen gewann die Grundschule Marienwerder („Die Marienkäfer“) und bei den Förderschulen die Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule („Neue Pause“). Im Bereich Online machte die „Yellow Post“ der IGS Roderbruch das Rennen.

Die Sieger der einzelnen Schülerzeitungskategorien sind automatisch für den bundesweiten Schülerzeitungswettbewerb der Länder qualifiziert. Sie treten dort gegen die Konkurrenz aus dem gesamten Bundesgebiet an.

Von Jens Strube