Hannover

In den Herbstferien sind die Coronazahlen deutlich nach oben geschnellt. Grundsätzliche Einschränkungen an Schulen oder Kitas will das Kultusministerium aber nicht. Am Montag geht es nach den Herbstferien zunächst weiter wie gehabt.

„Am Ziel, den maximalen Präsenzunterricht für die Schüler anzubieten, halten wir fest“, so Ministeriumssprecher Sebastian Schumann am Dienstag. Für einen Wechsel hin zu „Szenario B“ zum landesweiten Schulstart gebe es derzeit keine Planungen. „Auch bei den Kitas sind keine grundsätzlichen Einschränkungen geplant: Schulen und Kitas sollen offen bleiben.“ Insbesondere nach den Erfahrungen des ersten Lockdowns im Frühjahr sollen Einschnitte aufgrund der Corona-Pandemie „erst an letzter Stelle im Bildungs- und Betreuungssystem“ ansetzen.

Kultusministerium will am Donnerstag neue Maßnahmen mitteilen

So der Plan bislang. Das heißt aber nicht, dass sich in den nächsten Ferientagen nicht noch etwas ändern könne. Aufgrund der Dynamik und der deutlich steigenden Zahlen gelte es, „die Lage weiterhin im Blick zu behalten und zu analysieren, welche Instrumente und Maßnahmen wir zusätzlich oder neu vornehmen müssen, um den Präsenzunterricht im Szenario A auch perspektivisch zu sichern.“ Heißt: Diese Analysen laufen aktuell im Kultusministerium weiter, die Ergebnisse sollen den Eltern, Schulen und der Öffentlichkeit am Donnerstag vorgestellt werden. Am Ende könnte das eine Verschärfung des derzeitigen Hygienekonzeptes – mit Abständen und Lüften – bedeuten.

Von Simon Polreich