Niedersachsen will blinde Geschwisterkinder abschieben – Schule hofft auf „Weihnachtswunder“

An der Franz-Mersi-Förderschule in Hannovers Südstadt formiert sich Widerstand. Widerstand gegen die drohende Abschiebung von Tale (9) und seiner sieben Jahre alten Schwester Leonarda S. Zusammen mit seiner blinden Mutter und dem jüngeren Bruder soll das sehbehinderte Geschwisterpaar nach Montenegro abgeschoben werden.

Ein erster Abschiebeversuch am vergangenen Mittwochmorgen sei nach Angaben der Familie gescheitert, weil die Kinder zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg zur Schule gewesen seien. Nun wartet Familie S. täglich auf die Abschiebung. „Die Kinder sind sehr verängstigt. Erst im Februar haben sie miterlebt, wie ihr krebskranker Großvater von der Polizei abgeholt und abgeschoben wurde“, berichtet eine Tante der drei Kinder.

„Alle sind schockiert und empört“

Das Schicksal von Tale und Leonarda bewegt jeden an der Franz-Mersi-Schule. Denn die Schule ist klein und familiär, nur etwa 50 Schülerinnen und Schüler von Klasse eins bis zehn besuchen die Förderschule, die auf sehbehinderte Kinder spezialisiert ist. „Lehrer, Schüler und Eltern – alle sind schockiert und empört, dass zwei Kinder unserer Schule aus ihrem sozialen Umfeld gerissen werden sollen. Wir sind eine sehr kleine Schule, hier kennt jeder jeden und man steht füreinander ein“, berichtet die Elternratsvorsitzende Lisa Schmoldt. Der neunjährige Tale ist der beste Freund ihrer Tochter.

„Diese zwei Kinder, die sich an der Schule einen Freundeskreis aufgebaut und Deutsch gelernt haben, würden mit der Abschiebung nach Montenegro aller Zukunftschancen beraubt werden“, sagt Schmoldt. Wegen ihrer Sehbehinderung benötigen die Geschwister ein besonderes Lernumfeld, nur mit speziellen Lesegeräten seien sie in der Lage zu lesen, so die Elternratsvorsitzende: „In ihrem Heimatland werden Tale und Leonarda leider wenig bis gar keine Förderung erhalten können. Noch dazu droht ihnen ein Leben auf der Straße.“ Eine wichtige Augen-Operation von Leonarda musste inzwischen abgesagt werden. „Wegen der geplanten Abschiebung werden die OP-Kosten nicht übernommen. In Montenegro kann sich die Familie das aber nicht leisten“, berichtet die Tante.

Leonarda (Mitte), ihrem ebenfalls blinden Bruder Tale (rechts) sowie Mutter und Bruder sollen nach Montenegro abgeschoben werden. Ihre Freunde wollen das nicht akzeptieren. Quelle: privat

Briefe an Pistorius: „Warum nehmt Ihr uns unsere Freunde?“

Die Schüler der Franz-Mersi-Schule wollen ihren Kampf für ihre beiden Freunde nicht aufgeben. Sie haben bunte Plakate gemalt, die an den Schulfenstern hängen. Die Botschaften sind eindeutig: „Tale und Leonarda sollen bleiben“, „Kein Mensch ist illegal“ und „Warum nehmt Ihr uns unsere Freunde weg“. An Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius haben die Schüler gleich mehrere Briefe geschrieben. „Wir sind traurig und haben Angst“, heißt es darin. Und: „Wir bitten Sie, die Entscheidung über die Abschiebung der Familie von Tale und Leonarda zurückzunehmen.“

Schule hofft auf „ein Weihnachtswunder“

Das Innenministerium in Hannover ließ eine Anfrage bislang unbeantwortet. Kai Weber vom Flüchtlingsrat Niedersachsen sieht wenig Chancen: „Eine Krankheit oder Behinderung kann ein Abschiebungshindernis darstellen, wenn im Falle einer Abschiebung eine schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands droht.“ Allerdings habe der Gesetzgeber für solche Fälle die Hürden „sehr hoch gelegt“, so Weber. Allein die Tatsache, dass die Geschwisterkinder mit einer Abschiebung ihrer Bildungschancen beraubt werden, reiche „leider nicht aus“. Lisa Schmoldt will nicht nicht aufgeben: „Wir hoffen alle auf ein Weihnachtswunder!“

Von Britta Lüers