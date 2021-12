Hannover

Seit Wochen kommt es in mehreren ostdeutschen Städten immer wieder zu Protestaktionen, sogenannten Montagsspaziergängen, gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. Jeweils Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmern waren zuletzt in Rostock, Erfurt, Freiberg, Bautzen, Chemnitz und Dresden bei teils unerlaubten Versammlungen auf die Straße gegangen.

Um die Einsatzkräfte vor Ort zu unterstützen, hat Niedersachsen bereits zweimal Beamte der Landespolizei nach Sachsen geschickt. Das bestätigte ein Sprecher der Zentralen Landespolizeidirektion Niedersachsen (ZPD) auf Anfrage. Demnach war am 6. und 13. Dezember je eine Hundertschaft der Landespolizei im Einsatz – am Nikolaustag in Chemnitz, eine Woche später in Dresden. „Dort kommt es zu einer Vielzahl dieser Spaziergänge. Einige sind angemeldet, andere nicht“, sagt ZPD-Sprecher Karsten Wolff. Die Corona-Notfallverordnung erlaubt in Sachsen derzeit nur ortsfeste Kundgebungen mit maximal zehn Teilnehmern.

Polizisten stehen am Ufer der Elbe vor der Kulisse der Dresdner Altstadt. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Weitere Einsätze in Sachsen möglich

In Dresden versammelten sich am 13. Dezember rund 100 Personen, die sich nach Aufforderung der Polizei vom Ort des Geschehens entfernten. Ein Zug von mehr als 100 Menschen wurde aufgelöst. Gegen ein Dutzend Personen wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. An einem Autokorso der Initiative „Querdenken 351“ beteiligten sich nach Angaben eines Polizeisprechers 119 Fahrzeuge. In der Woche zuvor hatte es ähnliche Versammlungen in Chemnitz gegeben.

Wie ZPD-Sprecher Wolff mitteilt, sind die jeweils etwa 100 Einsatzkräfte wohlbehalten zurückgekehrt. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass auch demnächst wieder Polizistinnen und Polizisten aus Niedersachsen bei Protesten in anderen Bundesländern zum Einsatz kommen, so Wolff. Das richte sich vor allem nach der Verfügbarkeit und dem Bedarf in Niedersachsen.

Polizei kontrolliert im Nahverkehr

So wird Niedersachsens Polizei am Donnerstag, 16. Dezember, gemeinsam mit der Bundespolizei einen landesweiten Kontrolltag zu 3G und Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr durchführen.

Von Manuel Behrens