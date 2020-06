Niedersachsen sagt kriminellen Clans den Kampf an

Hannover

Niedersachsen sagt der Clankriminalität den Kampf an. Innenminister Boris Pistorius hat am Freitag in Hannover das erste öffentliche Lagebild zur Clankriminalität in Niedersachsen vorgestellt. Diese Form der Kriminalität sei „ein ernst zu nehmendes Problem“. Kriminelle Großfamilien beeinflussen das Sicherheitsgefühl der Menschen negativ und sie nehmen – wie kürzlich in Peine – auch verstärkt Polizisten ins Visier: „Sie akzeptieren unsere Rechtsordnung genau so wenig wie Vertreter des Rechtsstaats. Darauf reagieren wir repressiv und unmittelbar mit allem, was uns insbesondere im polizeilichen Repertoire zur Verfügung steht“, so die Kampfansage von Pistorius.

Innenminister Boris Pistorius stellte das erste öffentliche Lagebild zur Clankriminalität in Niedersachsen vor. Quelle: dpa

2019 wurden in Niedersachsen insgesamt 2630 Ereignisse im Zusammenhang mit Clankriminalität registriert, 1585 davon waren Straftaten. Es handelte sich vorwiegend um Körperverletzungs-, Bedrohungs- und Beleidigungsdelikte.

„Tumultlagen“ und Schüsse aus Autos

Andere Ereignisse waren zum Beispiel sogenannte „Tumultlagen“, bei denen plötzlich zahlreiche Angehörige verfeindeter Familien in aller Öffentlichkeit aufeinander losgehen. „Die Anlässe für solche Konflikte liegen teils Jahre zurück“, berichtet der Leiter des Landeskriminalamts ( LKA) Niedersachsen, Friedo de Vries. Auch Hochzeitskonvois, bei denen es durch Bremsmanöver oft zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr kommt und wo aus den Autos geschossen wird, fordern oft den Einsatz zahlreicher Polizeikräfte.

Im vergangen Jahr wurden 1646 Personen als Tatverdächtige oder Beschuldigte erfasst, 87 Prozent davon sind männlich und mehr als 50 Prozent in einem Alter von unter 30 Jahren. Sie kommen ursprünglich aus 49 verschiedenen Staaten. Die meisten sind allerdings in Deutschland (890 Personen) geboren. Weitere haben ihren Geburtsort im Libanon (167), der Türkei (162), Syrien (83) und Rumänien (53).

Versäumnisse beim Kampf gegen Clans

Sogenannte „Hotspots“ gibt es laut de Vries nicht in Niedersachsen. Clankriminalität verteilt sich auf Städte genauso wie auf ländliche Regionen.

Pistorius räumte ein, dass es wie in anderen Bundesländern in den vergangenen drei, vier Jahrzehnten auch in Niedersachsen Versäumnisse im Kampf gegen Clankriminalität gegeben hat. Das Land habe aber 2013 damit begonnen, Lagebilder zur Clankriminalität zu erstellen.

Neue Methode zur Erfassung

Die Lagebilder seien zwar nicht veröffentlicht worden, aber Grundlage polizeilichen Handelns gewesen: „Wir haben schon sehr früh auch mit einem Lagebild den Fokus auf kriminelle Clanmitglieder gelegt, das waren insbesondere kriminelle Personen türkisch-arabischer Abstammung“, so der Minister.

Seit 2019 wird Clankriminalität in Niedersachsen anders als bislang erfasst. Die Polizei hat einen neuen, ausgereiften Merker für Straftaten mit Bezug zur Clankriminalität entwickelt.

Abstammung nicht allein entscheidend

Die Methode befinde sich aber noch in der Einführungsphase. Die neue Systematik geht deutlich über hauptsächlich ethnische Kriterien hinaus. Namen, Herkunftsländer und Nationalitäten sind keine allein bestimmenden Kriterien mehr. Es geht um das Verhalten, das typisch für kriminelle Clans ist.

Landespolizeipräsident Axel Brockmann kündigte an, dass in den 27 Inspektionen im Land plus in der Polizeidirektion Hannover ständige Ermittlungsgruppen eingeführt werden, die sich mit komplexen kriminellen Strukturen beschäftigen. Zudem würden die Verfügungseinheiten der einzelnen Dienststellen personell verstärkt.

5,7 Millionen Euro sichergestellt

Außerdem wurden externe Fachleute eingestellt, die mit ihrer Finanz, Digital- und Rechtsexpertise helfen sollen, Vermögenswerte, die sich die Clans auf kriminelle Weise verschafft haben, abzuschöpfen. 2019 wurden den Clankriminellen in Niedersachsen Immobilen, Bargeld, Autos und Schmuck im Wert von 5,7 Millionen abgenommen.

Wie massiv diese Tätergruppierung inzwischen gegen Polizisten vorgeht, zeigte jüngst ein Fall in Peine. Dort wurde eine junge Beamtin bedroht und ihr Auto beschädigt.

Minister kündigt harte Gangart an

Die Frau hat sich schließlich in eine andere Dienststelle versetzen lassen. Ein Kollege, der in dieser Sache ermittelt, wurde bis nach Hause verfolgt. Pistorius kündigte harte Maßnahmen gegen die Kriminellen an: „Wir lassen nicht zu, dass diejenigen Frauen und Männer, die jeden Tag unseren Rechtsstaat verteidigen, von Straftätern drangsaliert oder bedroht werden.“

Der Fall in Peine sei die „negative Spitze der Einschüchterung“ von Polizisten, so Brockmann. Es gibt auch immer wieder Vorkommnisse, wo Clankriminelle Druck auf Polizisten ausüben, „um polizeiliches Handeln zu beeinflussen“, erklärt de Vries. Oft überschreiten die Täter damit aber noch nicht die Schwelle zur Strafbarkeit.

Von Britta Mahrholz