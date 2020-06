Hannover

Die Corona-Krise und der wochenlange Bildungs-Lockdown hat viele benachteiligte Schüler noch weiter zurückgeworfen. Nachdem die Landeshauptstadt Hannover vor wenigen Tagen angekündigt hatte, für Jungen und Mädchen, die coronabedingte Lernrückstände haben, in den Ferien zusammen mit der Leibniz-Universität eine Sommerschule anzubieten, zieht nun das niedersächsische Kultusministerium nach.

Gespräche mit Bildungsträgern laufen

Es werden derzeit Konzepte für Lernangebote in den Sommerferien entwickelt, so Sprecher Sebastian Schumacher. Ziel sei es, Angebote zu schaffen, die den unterschiedlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen im Flächenland Niedersachsen Rechnung tragen, ebenso wie den verschiedenen örtlichen Strukturen der Regionen. Schumacher: „Damit das gelingt, sollen Akteure aus der Bildungslandschaft und deren Träger unbedingt in die Angebote eingebunden werden. Das ist ein zentrales Element unseres Ansatzes.“ Nach NP-Informationen laufen bereits intensive Gespräche mit Kirchen, der Diakonie sowie Wohlfahrtsverbänden, den Volkshochschulen sowie Trägern der Erwachsenenbildung. Zudem werden „die ergänzenden Angebote aus dem Bereich der Jugendhilfe mitgedacht, um Synergien zu schaffen“, heißt es.

Angebote für alle lernschwachen Kinder geplant

Anders als die städtische Sommerschule will das Land Angebote für alle Schüler – von der Grundschule bis zu den weiterführenden Schulen – schaffen. Allerdings lehnt Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) bisher ab, dass die Lernangebote in den Ferien verpflichtend sind. Noch unklar ist, ob die Schüler, die durch die Corona-Krise große Lernrückstände haben, mit der Zeugnisausgabe Mitte Juli eine Art Teilnahmeempfehlung für den Ferienunterricht erhalten. So macht es beispielsweise Schleswig-Holstein.

Und wer soll in den Ferien unterrichten?

Bislang plant man im Kultusministerium nicht damit, dass Lehrkräfte den Unterricht in den Sommerferien erteilen sollen. „Es wird derzeit sehr ernsthaft geprüft, inwiefern Studierende für diese Aufgaben eine Option sind“, so der Ministeriumssprecher.

Von Britta Lüers