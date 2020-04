Niedersachsen in der Corona-Krise: So viel Kurzarbeit wie nie

Hannover

Trauriger Rekord: In Niedersachsen haben im März und April als Folge der Corona-Krise bisher 69.000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Maximal betroffen sein könnten davon eine Million sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, sagte Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag. Bundesweit könnten bis zu 10,1 Millionen Menschen von Kurzarbeit betroffen sein. Die Auswirkungen der Pandemie schlagen sich auch auf die Arbeitslosenquote nieder: Im April stieg die Arbeitslosigkeit in Niedersachsen im Vergleich zum März um fast zwölf Prozent auf nun 5,7 Prozent (plus 0,6 Punkte). Bundesweit sind 2,644 Millionen Menschen ohne Job – 308.000 mehr als im Vormonat.

„Die Wirtschaft ist stark gedrosselt und in einigen Branchen quasi zum Erliegen gekommen“, sagte Höltzen-Schoh. „Statt der sonst üblichen Frühjahrsbelebung mit einem Rückgang um sechs- bis achttausend Personen haben die Corona-Folgen einen Anstieg um mehr als 26.000 auf fast 247.000 Arbeitslose ausgelöst.“ Das habe vor allem zwei Ursachen: Eigentlich würden Unternehmen im Frühjahr besonders viele Neueinstellungen vornehmen, das finde derzeit aber kaum statt. Zugleich sei die Zahl der Menschen, die erwerbstätig waren und sich nun arbeitslos gemeldet hätten, deutlich gestiegen. Entweder wurde ihnen regulär oder während der Probezeit gekündigt, oder auslaufende Verträge wurden nicht verlängert, hieß es von der Regionaldirektion. Dieser Trend betreffe nahezu alle Branchen, besonders stark aber das Gastgewerbe und den Handel. „Nach Jahren boomender Konjunktur ist festzustellen: Der Arbeitsmarkt steckt in einer schweren Krise“, sagte die Chefin der Regionaldirektion.

Rekord bei Kurzarbeit

Viele Betriebe würden aber versuchen, sich mit Kurzarbeit gegen Entlassungen zu stemmen. Bis zu eine Million Arbeitnehmer könnten in Niedersachsen von Kurzarbeit betroffen sein, also jeder dritte sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Niedersachsen. Das sei aber ein Maximalwert. „Die tatsächliche Inanspruchnahme zeigt sich erst nach und nach, weil Unternehmen drei Monate Zeit für die Abrechnung haben“, erklärte Höltzen-Schoh. Erfahrungsgemäß würde in der Regel rund ein Drittel der Betriebe die angemeldete Kurzarbeit voll ausschöpfen. Während der Finanzkrise 2008 bis 2019 lag der Höchststand an Kurzarbeit bei 100.000 Beschäftigten in einem Monat. Die größte Betroffenheit zeigt sich im Automobil (Mit Zulieferern), in dem für fast 86.000 Beschäftigte Kurzarbeit angemeldet wurde. Es folgen der Einzelhandel (84.400 Beschäftigte), die Gastronomie (66.000), das Gesundheitswesen (55.000), der Großhandel (48.000) und der Bereich Abbrucharbeiten sowie vorbereitende Baustellenarbeiten (46.000). „Dort, wo die Lockdown-Maßnahmen am stärksten gegriffen haben, gab es auch mit die größten Einschnitte“, so Höltzen-Schoh.

80 Prozent der konkret abgerechneten Kurzarbeitsanträge (18.400) seien bereits bearbeitet und ausgezahlt, 26 Millionen Euro flossen schon an niedersächsische Betriebe. Die Summe dürfte aber noch deutlich steigen: Viele Unternehmen hätten signalisiert, dass sie die Monate März und April zusammen abrechnen wollten, sagte Höltzen-Schoh. Die Arbeitsagenturen könnten die entsprechenden Anträge innerhalb von zehn Tagen bearbeiten und die berechneten Summen auszahlen. Höltzen-Schoh betonte, dass es keine Probleme mit der Finanzierung geben werde: Die BA habe Rücklagen von 26 Milliarden Euro. Selbst wenn diese Summe aufgebraucht wäre, müsste der Bund für weitere Zahlungen einspringen.

Viele Anträge auf Grundsicherung

Eine weitere Auswirkung der Corona-Krise sei es, dass Menschen in finanzielle Not geraten, weil ihr Kurzarbeitergeld nicht zum Überleben reiche, hieß es. Im März hätten dementsprechend auch viele Angestellte und Solo-Selbstständige finanzielle Leistungen erhalten, deren Einkünfte so stark zurückgegangen seien, dass sie ihr Existenzminimum nicht mehr sichern konnten. So erhielten 4646 Personen in Kurzarbeit Grundsicherung sowie 3711 Selbstständige, beispielsweise aus den Bereichen Kunst/Kultur, Bildung, Tourismus, Gastronomie und Veranstaltungswesen.

Besonders hart treffe die Krise zudem junge Arbeitnehmer bis zu 25 Jahren, die Arbeitslosigkeit in dieser Altersklasse legte um 17 Prozent zu – also deutlich über dem Gesamtschnitt. Berufsanfänger hätten häufig befristete Verträge und müssten meist als erste gehen, wenn ein Betrieb in Schwierigkeiten gerate.

DGB lobt Kurzarbeitergeld

Mehrdad Payandeh, niedersächsischer DGB-Chef, sagte zu den hohen Kurzarbeit-Zahlen, dass diese schlechte Nachricht auch eine gute Seite habe – nämlich, dass Kurzarbeit wirkt. „ Kurzarbeit verhindert einen Dammbruch auf dem Arbeitsmarkt, hält Menschen in Beschäftigung und schafft die Basis für eine rasche Wiederaufnahme der Produktion, sobald die Aufträge wieder da sind. Andernfalls würden die Beschäftigten ihren Arbeitsplatz verlieren.“ Die Kurzarbeit müsse deshalb als „das entscheidende Instrument zur Verhinderung von Massenarbeitslosigkeit ausgebaut“ werden. Was nun nötig sei, sei ein „ambitioniertes wie intelligentes Konjunktur- und Investitionsprogramm“, das für eine moderne Infrastruktur, mehr bezahlbaren Wohnraum und ein leistungsfähiges Bildungs- und Sozialsystem sorge. Dann könnten Unternehmen mit vollen Auftragsbüchern wieder die Produktion hoch- und Kurzarbeit zurückfahren.

Arbeitgeber kritisieren „Herumeiern“

Volker Schmidt, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Niedersachsen-Metall, erklärte, dass sich die „katastrophale Situation der Unternehmen“ auf den Arbeitsmarkt auswirke. „Dabei spricht einiges dafür, dass wir erst am Anfang einer unheilvollen Entwicklung stehen.“ Die Zahlen auf Bundesebene mit bis zu zehn Millionen Kurzarbeitern seien ein „Weckruf für die Bundesregierung“. Von Tag zu Tag werde die Datenbasis für den Shutdown „fragwürdiger“. Das „ständige Herumeiern“ des Robert-Koch-Instituts ( RKI) verunsichere mehr als dass es Gewissheit gebe. „Die Unternehmen brauchen Planungssicherheit, die Menschen brauchen eine positive Perspektive“, sagte Schmidt. Zwar habe die Politik in den vergangenen Wochen „in einem wahren Kraftakt vieles richtig gemacht“. Aber Kredite und Zuschüsse könnten auf Dauer kein Ersatz für ausbleibende Umsätze sein. Die Politik dürfe die Menschen nicht länger entmündigen, sondern müsse sie ermutigen. „Der wirtschaftliche Flurschaden ist bereits unermesslich. Jetzt geht es um Schadensbegrenzung.“

