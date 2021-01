Niedersachsen erlaubt Öffnung von Handyshops, Fotostudios und Versicherungsbüros

Hannover

Während Bund und Länder über eine Verlängerung des aktuellen Winter-Lockdowns diskutieren, gibt es an anderer Stelle Lockerungen. Wie die Region am Montag mitteilte, dürfen seit Jahreswechsel die Handyshops in den Kommunen wieder Kunden empfangen. Grund: Niedersachsen hat seine Auslegung der Corona-Verordnung konkretisiert. Auf der eigenen Homepage informiert das Land, dass Telefonläden relevante Dienstleistungsunternehmen seien, „die die telefonische Erreichbarkeit von Menschen sicherstellen“.

Wegen des neuerlichen Lockdowns mussten viele Arbeitnehmer zurück ins Homeoffice, das heimische Internet und das Handy rückten wieder mehr in den Fokus. Auch wegen der verschärften Kontaktbeschränkungen wurde das Telefon für viele wieder wichtiger, um mit Freunden und der Familie im Austausch zu bleiben.

Auch Fotostudios und Versicherungsbüros dürfen öffnen

Kunden, die in dieser Zeit Probleme hatten, neue Verträge abschließen oder sich einfach beraten lassen wollten, mussten dies über Hotlines oder andere Kanäle tun. Denn: Die Telefonshops wurden in der Verordnung als allgemeiner Einzelhandel eingestuft und mussten schließen. Nun dürfen sie wieder aufmachen. „Grundvoraussetzung ist hierbei immer die Einhaltung der bestehenden Hygieneregeln“, mahnt die Region.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben den Handyshops dürfen „als wichtige Einrichtung des periodischen Bedarfs“ auch wieder Versicherungsbüros öffnen. Das gab der Landkreis Celle bereits am 30. Dezember in einer Pressemitteilung bekannt, wonach das Land die Auslegung der aktuell geltenden Corona-Verordnung aktualisiert habe. Auch Fotostudios in Niedersachsen können laut des Landkreises wieder öffnen, sofern dort „die Arbeiten nicht körpernah durchgeführt werden“.

Von Jens Strube