Hannover

Knapp sind sie in den letzten Jahren eigentlich immer. Nach dem vergangenen Corona-Sommer bewegt sich die Anzahl der Blutspenden-Reserve in Niedersachsen jedoch auf einem Rekord-Tief. „In den nächsten Wochen wird es ziemlich eng“, teilt der Blutspendedienst NSTOB mit, der für ganz Niedersachsen und zudem für weitere Bundesländer zuständig ist. Deswegen wird jetzt auch der Ministerpräsident aktiv. Um auf den Bedarf aufmerksam zu machen, spendete Montagabend Stephan Weil in der Vahrenwalder Lukaskirche Blut.

Was die Blutspenden angeht, erlebe man derzeit eine „völlig verquere Welt“, sagt Markus Baulke vom Blutspendedienst NSTOB. „Nichts ist wie sonst.“ Leicht war die Situation bei den Blutspenden nie, doch inzwischen sind die Reserven besorgniserregend gering.

Mehr Spender zu Beginn der Pandemie

„Dabei war die Spendenbereitschaft zu Beginn der Pandemie im März und April zunächst sogar viel höher als in den Vorjahren“, so Baulke. Punktuell kamen bis zu 20 Prozent mehr Blutspender zu einzelnen Terminen. Und dies trotz erhöhter Wartezeiten durch die Sicherheitsmaßnahmen – ein Drittel der Termine fiel aus. Baulke erklärt sich das so: „Offenbar hatten viele Menschen Zeit und wollten helfen. Wenn der Blutspendetermin in ihrem Dorf oder Stadtteil dann coronabedingt ausgefallen ist, sind sie sogar in den nächsten Ort gefahren, was sonst eher ungewöhnlich ist.“

Im Mai sank die Bereitschaft allerdings etwas – und gleichzeitig stieg der Bedarf in den Krankenhäusern wieder an. Diese hatten am Anfang der Pandemie viele OP-Termine abgesagt, um Kapazitäten für Coronapatienten zu haben. Ab dem Frühsommer lief der Betrieb wieder an und mehr Blut wurde gebraucht.

Nur noch zwei Tage Puffer vom Leerstand entfernt

„Während der heißen Sommerwochen spenden die Menschen traditionell eher wenig“, erklärt Baulke weiter. „Das hat uns im August an die Kante unser Reserven gebracht.“ Dort befinde man sich weiterhin. Der NSTOB braucht im Durchschnitt allein in Niedersachsen etwa 2500 Spenden am Tag. „Wir haben gerademal zwei Tage Puffer. Das heißt: Wird zwei Tage lang gar kein Blut gespendet, haben wir keins mehr. Derzeit schaffen wir den Bedarf gerade so.“

Zwar finden jeden Tag weiterhin überall in Niedersachsen Blutspenden statt. Reine Fiktion ist eine niedersächsische Blutarmut aber nicht. „Wir befürchten ernsthaft, dass wir im weiteren Herbst Probleme mit der Versorgung bekommen“, so der Experte. Um Blut spenden zu können, muss man gesund sein. „Wenn erst die Erkältungswelle umgeht, bleiben die Spender natürlich zuhause – und fehlen uns.“ Dazu könnten Schulen, Dorfgemeinschaftshäuser und andere Orte, die häufig für Blutspenden genutzt werden, bei einem erneuten Lockdown geschlossen werden.

Weil spendet auch

Über die Unterstützung des Ministerpräsidenten freut man sich deshalb um so mehr. „Jeder der Blut spendet ist uns willkommen“, so Baulke. „Herr Weil sorgt aber auch dafür, dass das Problem öffentlich wahrgenommen wird. „Jetzt sind nicht nur erfahrende Blutspender gefragt, sondern auch Menschen, die zum ersten Mal Blut spenden möchten sind herzlich Willkommen.“

Warum ist Blutspenden so wichtig? Blutspender sind „Lebensretter“. Mit einer Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden. Eine Vielzahl von Patienten verdankt ihr Leben fremden Menschen, die ihr Blut freiwillig und uneigennützig spenden. Neben Unfallopfern und Patienten mit Organtransplantationen sind vor allem Krebspatienten auf Blutpräparate angewiesen. Jeden Tag werden in Deutschland etwa 15.000 Blutspenden benötigt. Dazu organisieren allein die DRK-Blutspendedienste in Deutschland rund 43.000 Blutspendetermine im Jahr. Nach strengen ethischen Normen – freiwillig, gemeinnützig und unentgeltlich. Das DRK deckt auf dieser Grundlage mehr als 75 Prozent der Blutversorgung in Deutschland ab.

Von Simon Polreich