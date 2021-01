Niedersachsen: Zahl der meldepflichtigen Infektionen stark gesunken

Hannover

Drei Buchstaben mit großer Wirkung: AHA! Abstand-Hygiene-Alltagsmaske. Seit zehn Monaten wiederholen Politiker und Ärzte mantrahaft diese Hygiene-Maßnahmen als Schutz vor Corona. Dass sie das tun, dafür hat jetzt die Krankenkasse DAK den Beweis vorgelegt.

Sie verbuchte bei den meldepflichtigen Infektionskrankheiten einen Rückgang von 34,6 Prozent bei ihren Versicherten in Niedersachsen. So konnte die Kasse anhand von Zahlen des Robert-Koch-Instituts bei Norovirus-Infektionen gar einen Rückgang von 62,8 Prozent feststellen. Hier dürfte sich vor allem die regelmäßige Handdesinfektion positiv ausgewirkt haben.

AHA-Regel verhindern viele gefährliche Krankheiten

„Der positive Effekt bei den Ansteckungen zeigt, dass die Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie prinzipiell wirken. Die Übertragung vieler anderer gefährlicher Krankheiten wurde so verhindert“, sagt Dirk Vennekold, DAK-Chef in Niedersachsen.

Auch andere Maßnahmen wie Schul- und Kitaschließungen und Homeoffice zeigten ihre Wirkung. Die Zahl der Windpocken-Erkrankungen verringerte sich um die Hälfte, die der Rota-Virus-Infektionen um 83 Prozent.

Auch bei den Reiseerkrankungen verzeichneten die DAK-Statistiker ein positives Ergebnis. So ging die Zahl der Dengue-Fieber-Erkrankungen von 58 (2019) auf 12 zurück. Der Rückgang der Infektionskrankheiten war in Niedersachsen überproportional stark. Im Bundesdurchschnitt gab es 29,7 Prozent weniger meldepflichtigen Erkrankungen. In Niedersachsen betrug diese Quote 34,6 Prozent. Auch bei anderen Erkrankungen wie Grippe sank die Zahl der Infektionen erheblich.

US-Forscher äußerten allerdings jüngst die Befürchtung, dass es nach dem Ende der Pandemie zu einem vermehrten Anstieg von Infektionskrankheiten kommen könne. In einer Simulationsstudie sprechen sie davon, dass die Anfälligkeit für Infekte dann gestiegen sei. Andere Forscher halten das Ergebnis für „zu spekulativ“.

Von Thomas Nagel