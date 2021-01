Hannover

An Niedersachsens staatlichen und privaten Schulen gibt es Ende Januar regulär die Halbjahreszeugnisse. Doch die Corona-Pandemie und der andauernde zweite Lockdown haben auch diese Tradition durcheinandergewirbelt. Eines ist sicher: Zeugnisse wird es geben, doch der Ablauf wird ein völlig anderer sein. Die NP beantwortet die wichtigsten Fragen.

Bekommen alle der rund eine Million Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen ein Halbjahreszeugnis ?

Es bekommen alle Schüler ein Zwischenzeugnis. Einzige Ausnahme sind die Erstklässler. Sie bekommen zum Halbjahr kein offizielles Zeugnis, da sie einfach noch nicht lang genug in der Schule sind, um gesicherte Aussagen über den Lernerfolg und ihre Kompetenzen zu treffen. Die meisten Grundschulen geben den Erstklässlern aber stattdessen eine Art Urkunde.

Und alle anderen bekommen dann am Freitag ihre Zeugnisse ?

Ja, alle anderen bekommen ein Zwischenzeugnis. Allerdings, und das ist wohl die größte Änderung bei der Ausgabe der diesjährigen Halbjahreszeugnisse, müssen diese nicht zwangsläufig am Freitag ausgegeben werden. Ein Sprecher des niedersächsischen Kultusministerium erklärte: „Wir haben die Ausgabefrist erweitert. Zeugnisse können bereits ab diesem Donnerstag (27. Januar) bis einschließlich nächsten Freitag (5. Februar) ausgegeben werden. Damit wollen wir den Schulen möglichst viel Flexibilität geben.“ Allerdings, so der Sprecher weiter: „Das Datum wird auf allen Zeugnissen identisch der 29. Januar 2021 sein, unabhängig vom Ausgabetag.“

Der Großteil der Schüler befindet sich aktuell im Distanzunterricht. Wie genau wird da die Zeugnisausgabe auch unter Einhaltung der Corona-Regeln laufen?

Dazu heißt es aus dem Ministerium: „Die Schulen organisieren die Ausgabe eigenverantwortlich.“ Verschiedene Lösungen sind möglich. Ausgabe im Fünf-Minuten-Takt auf dem Schulhof oder im gut gelüfteten Klassenraum, natürlich getrennt nach Kohorten und mit Masken oder die Zustellung per Post. Letzteres wird vermutlich die am häufigsten gewählte Option sein. Ob die Schulen eine Kopie des Zeugnisses oder das Original verschicken, können sie laut Ministerium selbst entscheiden.

Obwohl alle weiterführenden Schulen in Niedersachsen aktuell im Szenario C sind, verbietet das Kultusministerium nicht ausdrücklich eine Zeugnisübergabe in den Schulen?

Ja. Die Organisation und damit auch die Verantwortung für den Ablauf der Zeugnisausgabe überträgt das Ministerium mit dem Hinweis auf die Eigenverantwortlichkeit komplett an die Schulleitungen. In anderen Bundesländern, etwa in Schleswig-Holstein, hat sich die Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) explizit gegen Zeugnisausgaben in Schulen ausgesprochen. Dies sei wegen der Pandemie aktuell nicht geboten. Sie empfiehlt den Schulen, Eltern und Schüler zunächst nur mündlich zu informieren, und das eigentliche Zeugnis zu einem späteren Zeitpunkt auszuhändigen.

Wie regeln die Schulen in Hannover die Zeugnisausgabe ?

Ganz individuell und abhängig von den Jahrgangsstufen. An der IGS Roderbruch hat nach NP-Informationen die Ausgabe der Lernentwicklungsberichte (LEB) am Donnerstag begonnen. Jahrgänge und Klassen mussten zeitlich versetzt durch verschiedene Eingänge kommen, mit Abstand und Maske. Die Fenster in den Klassenräumen waren weit geöffnet, jeder Schüler hatten einen zugewiesenen Sitzplatz. An der IGS Kronsberg wurden die Zeugnisse in den Jahrgängen fünf bis neun verschickt. Alle anderen Schüler bekommen diese am Freitag in der Schule ausgehändigt. Und an der Leibnizschule bekommt lediglich der Abiturjahrgang am Freitag sein Zeugnis persönlich überreicht. Alle anderen Schüler erhalten eine Zeugniskopie und das Original zu einem späteren Zeitpunkt.

Wird es auch in diesem Jahr in Niedersachsen ein Zeugnistelefon geben?

Ja, es ist seit Mittwoch geschaltet und wird wegen der verlängerten Ausgabefrist sogar bis zum 5. Februar erreichbar sein, so das Landesamt in Lüneburg. Unter der Telefonnummer 0 42 42-7 80 73-58 oder unter der E-Mail zeugnishotline@rlsb-lg.niedersachsen.de können Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und andere Ratsuchende, Schulpsychologen erreichen.

Auf welche Unterrichtsmodelle können sich Schüler nach dem 14. Februar einstellen?

„Für Aussagen, wie es nach dem 14. Februar weitergeht, ist es noch zu früh. Dazwischen liegen noch Gesundheits- und Infektionslagebewertungen und Bund-Länder-Gespräche“, heißt es aus dem Kultusministerium. Man sei aber gut vorbereitet. Vor wenigen Tagen hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) erklärt, man arbeite daran, so viel Verlässlichkeit und Planbarkeit wie möglich für das zweite Halbjahr zu schaffen. „Aber wir müssen auf die Dynamik der Pandemie reagieren.“ Vieles ist ab Mitte Februar denkbar, normaler Unterricht wie vor Beginn der Pandemie wird es ganz sicher auch weiterhin nicht sein.

Von Britta Lüers