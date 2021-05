Hannover

Am kommenden Montag treten weitere Lockerungen für Schulen und Kindergärten in Niedersachsen in Kraft. Damit können auch in der Region Hannover nach fast fünf Monaten wieder alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse fünf zurück in die Schule – jedoch vorerst nur im Wechselmodell. Das heißt: Die Hälfte des Unterrichts findet weiter nur in der Distanz statt.

Der Verband der Elternräte der Gymnasien Niedersachsens begrüßt die Öffnung der Schulen im eingeschränkten Regelbetrieb, fordert aber vom Kultusministerium mehr Mut für den kompletten Übergang zum Präsenzunterricht. Nach einer kurzen Anlaufphase müsse vom Szenario B auf den Regelbetrieb und kompletten Präsenzunterricht ins Szenario A gewechselt werden – sobald der Inzidenzwert dies zulasse, sagt der Verbandsvorsitzende Waliuollah Ali. Schließlich würden die Selbsttestungen mittlerweile zuverlässig laufen und die Auswertungen zeigen, dass Schulen keine Hotspots sind.

So hoch ist die Inzidenz am Freitag in der Region

Insgesamt entspannt sich die Corona-Lage in Niedersachsen langsam. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sank die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag leicht von 89,9 auf 89,3. Auch in der Region Hannover fiel der Wert am Donnerstag erstmals unter 100, am Freitag stieg er jedoch wieder auf 112,2.

Für die Schülerinnen und Schüler, die viele Monate nicht mehr in der Schule gewesen seien, könne nur der durchgängige Präsenzunterricht die entstandenen negativen Effekte, insbesondere bei den sozialen Kontakten einigermaßen kompensieren, betont Ali: „Die kommenden Sommermonate und die damit zu erwartenden sinkenden Infektionszahlen plus die steigende Anzahl der Impfungen bei den Lehrkräften gewähren weitere Sicherheit im Schulbetrieb.“

Ministerium plant vorerst keinen Wechsel in Szenario A

Im Kultusministerium gibt es bisher keine Pläne für einen Wechsel in den Normalbetrieb. „Wir wollen jetzt erst einmal Verlässlichkeit mit dem Szenario B schaffen“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD). Ein kurzfristiger Wechsel zwischen den Szenarien sei für die Schulen sehr schwierig. Deshalb würden auch Kommunen mit einer Inzidenz von unter 50 zunächst im Szenario B bleiben.

Bereits im April hatte der Verband Präsenzunterricht für den Jahrgang zwölf, der im nächsten Jahr sein Abitur macht, gefordert – auch unabhängig von der Inzidenz. Dieser Forderung ist der Minister inzwischen gefolgt. „Die gleichen Bedingungen sollten aber auch für den 5. und 6. Jahrgang geschaffen werden, die nach dem Wechsel an die weiterführenden Schulen kaum die Möglichkeit hatten, sich in den neuen Schulen einzufinden“, so der Vorsitzende.

Klassen fünf und sechs mit Abschlussklassen gleichstellen?

Der Verband der Elternräte der Gymnasien Niedersachsens fordert daher, die 5. und 6. Jahrgänge wie Abschlussklassen zu behandeln und auch ihnen einen durchgängigen Präsenzunterricht, unabhängig von Inzidenzzahlen, zu ermöglichen. Ali: „Sonst besteht die große Gefahr, dass wir viele Kinder bereits im ersten Jahr auf den weiterführenden Schulen verlieren.“

Von Britta Lüers