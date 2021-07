Hannover

Trotz erschwerter Bedingungen durch die Corona-Pandemie haben Niedersachsens Abiturienten besser abgeschnitten als in den Vorjahren. Wie das Kultusministerium am Freitag mitteilte, lag der Notendurchschnitt bei 2,38. Im Vorjahr lag der landesweite Abi-Schnitt bei 2,67.

Die Bestnote 1,0 schafften in diesem Jahr gleich 658 Schülerinnen und Schüler – deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Einer der drei besten Abiturienten des Landes kommt aus Hannover: Bela Brandwein (18) aus Kleefeld. Er erreichte 895 von 900 zu erreichenden Punkten.

Mehr junge Frau legen das Abitur ab

Insgesamt bestanden 30.100 von 30.993 angetretenen Schülerinnen und Schülern ihre Abi-Prüfungen. Mit 16.810 ist die Mehrzahl der Abiturientinnen weiblich.

Zum ersten Mal überhaupt in Niedersachsen erreichten zwei Schülerinnen die mögliche Höchstpunktzahl 900. Kultusminister Grand Hendrik Tonne (SPD) gratulierte am Donnerstag Lara Geermann vom Otto-Hahn-Gymnasium in Gifhorn und Klara Schäfer von der Freien Waldorfschule Oldenburg sowie dem Hannoveraner Bela Brandwein, der nur knapp unter der Höchstpunktzahl blieb, persönlich zu ihrem Erfolg.

Knapp jeder Zweite hat einen Notenschnitt von 2,0 und besser

Insgesamt lobte der Minister das „hervorragende Gesamtergebnis“ aller Abiturienten im Land: „Auf diese Leistung können Sie stolz sein, Sie haben Enormes geleistet und es wurde Ihnen nichts geschenkt.“ 12,36 Prozent erreichten einen Notendurchschnitt von 1,5 oder besser, 31,14 Prozent einen Notendurchschnitt von 2,0 oder besser.

893 Schülerinnen und Schüler fielen hingegen durch die Prüfungen. Mit 2,9 Prozent ist dies jedoch die niedrigste Quote seit mehr als sechs Jahren. Im Vorjahr, als das Abitur auch unter Corona-Maßnahmen stattfinden musste, lag der Wert bei 5,6 Prozent.

Tonne: „Abitur ist genau so viel wert wie in den Vorjahren“

Zugleich betonte Tonne, dass es richtig gewesen sei, trotz Pandemie an den Abschlussprüfungen festzuhalten. „Die Prüflinge haben diese Chance offensichtlich genutzt und durch intensives Lernen die Herausforderung gemeistert. Das ist umso bemerkenswerter, als dass wir in Niedersachsen weder am Bewertungsmaßstab noch an der Qualität etwas heruntergeschraubt haben. Dieses Abitur ist genau so viel wert, wie das Abitur der Vorjahre“, sagte der SPD-Politiker.

Ob die guten Ergebnisse mit dem Wechsel von G8 auf G9 zusammenhängen, konnte der Minister noch nicht abschätzen. Der diesjährige Prüfungsjahrgang war der erste, der wieder nach neun Jahren (G9) Lernzeit die Reifeprüfung abgelegt hatte.

Hannovers bester Abiturient macht nebenbei noch eine Lehre

Hannovers bester Abiturient Bela Brandwein hat nicht nur einen exzellenten Abschluss hingelegt, er macht parallel dazu an der Berufsbildenden Schule 2 seine Ausbildung zum Hotelfachmann, die er voraussichtlich Ende November 2022 verkürzt abschließen wird.

Die Doppelqualifikation Abitur und Hotelfachmann am Beruflichen Gymnasium Ernährung der BBS 2 ist noch ein Nischenangebot. Bela Brandwein ist bislang der einzige, der diesen Weg gewählt hat. Bevor er nach dem Ende der 10. Klasse auf die Berufsschule wechselte, besuchte er die Tellkampfschule in der Südstadt. Auch am Gymnasium habe er tolle Lehrer gehabt, aber, so der Abiturient: „Man merkt, dass die Lehrkräfte an der BBS Berufserfahrung in der freien Wirtschaft gemacht haben.“

Von Britta Lüers