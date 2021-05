Hannover

Nach einer Lockerung der Corona-Beschränkungen entfällt in Niedersachsen von diesem Dienstag an die Testpflicht für den Einzelhandel in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50. Dies sieht eine Anpassung der Landes-Corona-Verordnung vor, die von Dienstag an greift. Die Region Hannover weist am heutigen Dienstag laut RKI einen Wert von 47 auf – trotzdem kommt die Lockerungen nicht zum Tragen. Warum? Voraussetzung ist, dass der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten wird. Zwar lag der Wert am Montag mit 47,7 unterhalb der Grenze, zählt als Feiertag jedoch nicht. Und an den Tagen zuvor lag die Region Hannover knapp über dem Wert von 50.

Die Lockerung könnte also frühstens Anfang nächster Woche greifen, sollte die Inzidenz in der Region stabil bleiben. Bis dahin gilt die Testpflicht beim Shoppen – davon ausgenommen ist natürlich weiterhin der Einkauf für den Grundbedarf. Menschen, die eine Corona-Infektion überstanden haben und als genesen gelten sowie alle, die den vollständigen Impfschutz haben, dürfen auf den Test verzichten.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Was ist im Biergarten und Café?

Bestehen bleibt allerdings die Testpflicht für den Besuch der Außengastronomie, Lockerungsrufen der Branche für Regionen mit einer Inzidenz unter 50 folgte die Landesregierung nicht. Er könne nicht verstehen, dass nicht gleichzeitig auch die Negativ-Testpflicht für den Besuch gastronomischer Außenbereiche abgeschafft werde, sagte Dehoga-Präsident Detlef Schröder. Eine Ansteckungsgefahr sei im Freien so gut wie nicht gegeben, sagte Schröder. Das bedeute, dass auf gastronomischer Außenfläche ein Ansteckungsrisiko noch einmal niedriger einzustufen sei als in geschlossenen Räumen.

Maskenpflicht bleibt

Außerdem nach vielfältiger Kritik nicht umgesetzt wurde die Idee eine Aufhebung der Maskenpflicht im Handel in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35. Als die Landesregierung die Lockerung nun vor Pfingsten umsetzen wollte, regte sich Kritik unter anderem von Einzelhandelsbeschäftigten und der Bundesregierung. Liegt die Inzidenz allerdings längerfristig unter 35, fallen die flächenbezogenen Kunden-Obergrenzen in den Geschäften weg.

Was ändert sich noch?

Außerdem geht die neue Verordnung auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg ein. Nachdem die Richter bereits am 18. Mai die sogenannte Landeskinderregelung für Übernachtungen in Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen in Niedersachsen außer Kraft gesetzt hatten, ist die Regelung jetzt auch in der neuen Verordnung gestrichen. Wo die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner unter 100 liegt, dürfen also Gäste aus ganz Deutschland übernachten. Vorgeschrieben sind allerdings Corona-Tests.

Wie ist die Infektionslage in Niedersachsen?

Am Pfingstmontag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz im landesweiten Durchschnitt in Niedersachsen 45,4. In 30 der 45 Landkreise und Großstädte lag die Inzidenz unter 50, in 14 bereits unter 35. Nächste Lockerungsschritte sollen nach dem Willen der Landesregierung vom 31. Mai an greifen. Der Stufenplan, der dies abhängig von den Inzidenzen im Detail regelt, soll dann in die Corona-Verordnung des Landes aufgenommen werden.

Von NP