Hannover

Die Sparkassen in Niedersachsen haben vergangenes Jahr so viel Kredite vergeben wie nie, es gab auch eine Einlagenflut – und das Digitale legt deutlich zu. Zudem erreichte die Sparquote ein neues Hoch.

Laut dem Sparkassenverband wurden rund 20 Milliarden Euro an Kredit zugesagt, ein Plus von gut 15 Prozent gegenüber 2019, „das auch schon gut war“, wie es anlässlich der Jahrespressekonferenz am Donnerstag in Hannover heißt. Der Kreditbestand erreichte 90 Milliarden Euro (plus fünf Prozent) – ebenfalls ein Rekordwert.

Trend zum Sparen

Die Sparkassenkunden im Lande zeigten vergangenes Jahr auch einen Trend zum horten: Die Sparquote habe bundesweit 17 Prozent erreicht – die höchste seit mindestens 30 Jahren: 1991/92 betrug sie 12,9 Prozent, seither pendelte sie laut Verbandssprecher Michael Schier „so um zehn Prozent“. Es habe eine richtige Einlagenflut gegeben - die Menschen hätten nicht so recht gewusst, wohin mit ihrem Geld, dass sie übrig hatten, weil wegen Corona-Beschränkungen weniger konsumiert worden sei und weil Anlagen ihr Laufzeitende erreicht hätten.

Geld geparkt

Angelegt (angesichts niedriger bis negativer Zinsen wohl besser gesagt: geparkt) wurde das Geld laut Schier überwiegend als Sichteinlage auf Giro- und Tagesgeldkonten - da habe es „einen gewaltigen Schub“ gegeben: Allein an Sichteinlagen flossen neun Milliarden Euro zu den Sparkassen, ein Zuwachs um 15 Prozent.

Kredite für Hausbau

Die meisten Kredite flossen mit insgesamt elf Milliarden Euro an Gewerbetreibende und Unternehmen. An Privatleute flossen gut acht Milliarden Euro - laut Schier rund sieben Milliarden Euro davon für Wohnungs- und Baufinanzierungsvorhaben.

Im Privatbereich wurden im Gegenzug Kredite über zusammen sechs Milliarden Euro abgelöst, so dass sich per Saldo ein Kreditbestand von fast 40 Milliarden Euro ergab. An Unternehmer und Firmen Kredite über rund 8,5 Milliarden Euro liefen aus, so das sich ein Saldo von 2,5 Milliarden ergab, der den Kreditbestand für diese Sparkassenkundengruppe auf 46,5 Milliarden Euro brachte.

Online-Zuwachs

Auch die Digitalisierung erhielt im Corona-Jahr einen Schub: 2,1 Millionen private Konten würden jetzt online geführt – ein Zuwachs von 200.000 (10,5 Prozent). Parallel sei die Zahl der S-App-Nutzer um 100.000 auf eine Million gestiegen.

Gewinn

Thomas Mang, Präsident des Sparkassenverbands Niedersachsen erwartet, dass die zu Verband gehörenden Kreditinstitute unterm Strich 2020 einen Jahresüberschuss von rund 151 Millionen Euro erreicht haben. Mit dem Jahresergebnis auf Vorjahresniveau habe man „nicht gerechnet, aber unter den gegebenen Umständen sind wir zufrieden“.

Von Ralph Hübner