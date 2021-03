Hannover

Wie das Kultusministerium am Donnerstagvormittag mitteilte, bleibt es in Niedersachsen auch nach den Osterferien für Kitas und Schulen beim Status Quo. Wenn die Infektionslage es zulässt, sind Präsenzunterricht im Wechselmodell (Szenario B) und Kinderbetreuung in Regelgruppengröße ohne Gruppenmischung möglich. Sobald sich das Infektionsgeschehen zuspitzt, sind Distanzlernen (Szenario C) abgesehen von Grundschulen, Förderschulen und Abschlussklassen sowie die Rückkehr zur Notbetreuung in den Kitas notwendig.

„Die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir es mit unseren Regelungen schaffen, Bildung, Betreuung und Infektionsschutz gut in die Balance zu bringen. Wo das Infektionsgeschehen niedrig ist, können vorsichtig mehr Angebote in Kitas und Schulen stattfinden, wo die Lage angespannt ist, wird automatisch auf Distanzlernen und Notbetreuung umgestellt“, sagt Kultusminister Grant Hendrik Tonne.

Die Maßnahmen im Überblick

Öffnung bei 7-Tage-Inzidenz unter 100:

Szenario B in Kindertageseinrichtungen: Die Kindertageseinrichtungen wechseln in das Szenario B und sind damit im Grundsatz geöffnet. Es gilt damit der eingeschränkte Regelbetrieb: Betreuung in Regelgruppengröße, aber keine Gruppenmischung.

Szenario B in Schulen: alle Schülerinnen und Schüler

Notbremse bei 7-Tage-Inzidenz drei Tage über 100:

Notbetreuung in Kindertageseinrichtungen („Kita-Szenario C“): Kindertageseinrichtungen wechseln in das Szenario C plus Notbetreuung für bis zu 50 Prozent der Kinder, die normalerweise betreut werden.

Szenario B in Schulen: Primarbereich, Förderschulen für geistige Entwicklung, alle Abschlussklassen an Allgemeinbildenden Schulen und BBS

Szenario C in Schulen: Alle Schuljahrgänge an allen Schulen bzw. Schulformen im ABS- und BBS-Bereich außer den oben genannten

Inzidenzunabhängige Regelungen:

Präsenzpflicht und Schutz vulnerabler Personengruppen: Freiwilliges Distanzlernen ist nicht möglich, die Präsenzpflicht gilt wieder vollumfänglich. Die umfassenden Regelungen für vulnerable Personen sind hiervon unberührt und bleiben weiterhin in vollem Umfang bestehen.

Maskenpflicht im Szenario B: Im Unterricht ist auch im Szenario B am Sitzplatz grundsätzlich in allen Jahrgängen der Sekundarbereiche I und II eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Lediglich im Primarbereich kann die Mund-Nasen-Bedeckung am Sitzplatz abgenommen werden.

Notbetreuung Schule: Notbetreuung wird angeboten für die Kinder der Schuljahrgänge 1-6 in der Regel zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr.

Mehr Testungen geplant

Da die Inzidenzen auch in Niedersachsen in den vergangenen Tagen wieder angestiegen sind, aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz für das Land bei 102,5, plant das Kultusministerium weitere Sicherheitsmaßnahmen in den Schulen und Kindertagesstätten. Dazu gehören unter anderem die Testung auf eine Corona-Infektion von Schülern, Lehrer und Kita-Personals zweimal pro Woche. Zu den genauen Plänen wird sich der Kultusminister am Mittag äußern.

Von NP