Der Landesschülerrat in Niedersachsen hat angesichts der Corona-Epidemie eine Absage der Abitur- und Abschlussprüfungen gefordert. Bei geschlossenen Bibliotheken und den Kontaktverboten könnten Schülerinnen und Schüler sich nicht in Lerngruppen vorbereiten, sagte der Schülerratsvorsitzende Florian Reetz am Freitag. Auch der Schulleitungsverband Niedersachsen, der sich bereits im Januar für den Verzicht auf Abitur-Prüfungen sowie Abschlussarbeiten für Haupt- und Realschüler ausgesprochen hatte, wiederholte seine Forderung und forderte vom Kultusministerium eine klare Entscheidung und eine Anpassung an die Corona-Lage, die nicht erst zwei Wochen vor dem Prüfungstermin erfolgen dürfe.

Die aktuelle Situation ermögliche den Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen keine faire Vorbereitung auf die Abschlussklausuren, sagte Schülerratsvorsitzender Reetz. Technische Probleme behinderten das Distanzlernen, dazu kämen psychische Probleme sowie ungleiche Lernbedingungen in den Familien, so dass unter dem Strich die Abschlussjahrgänge nicht über ein einheitliches Vorbereitungsniveau verfügen würden.

„Prüfungsabsage ist die einzige Möglichkeit“

Zudem seien Lerngruppen durch die momentan geltenden Kontaktbeschränkungen im Land nicht möglich und auch durch digitale Treffen nicht angemessen zu ersetzen gewesen, appelliert Reetz: „Wir kommen damit nur zu dem Schluss, dass die Absage der Abschlussprüfungen die einzige Möglichkeit ist.“ Die Abschlüsse sollten auf der Basis der bisherigen Noten vergeben werden.

Landesschülerrat fordert „Bildung statt Prüfung“

Der Schülerrat schlägt außerdem vor, die Prüfungen bis zum Ende des Schuljahres durch Bildung zu ersetzen. Durch den weiteren Unterricht hätten die Schüler die Chance, den bereits versäumten Stoff, den das Kultusministerium bereits als nicht prüfungsrelevant eingestuft hatte, aufzuholen. Reetz: „Unter den gegebenen Voraussetzungen sei der Weg ’Bildung statt Prüfung’ einem bloßen Abfragen von Lernstoff vorzuziehen.“ Dieser Sonderweg müsse jedoch grundsätzlich länderübergreifend anerkannt werden, damit den Prüflingen für ihren weiteren Bildungsweg, etwa bei der Studienplatzsuche, keine Nachteile entstünden.

Auch die Lehrergewerkschaft GEW unterstützt die Forderung, Prüfungen abzusagen. „Die Landesregierung täte gut daran, auf die Forderungen der Jugend und der Schulbeschäftigten zu hören“, so GEW-Landeschefin Laura Pooth. Und der Schulleitungsverband erklärte: Eine Absage aller Abschlussprüfungen einschließlich des Abiturs wäre der ehrliche und notwendige Weg, um erhöhte Risiken auszuschalten und gleiche Bedingungen für alle herzustellen.

Kultusminister Tonne lehnt Forderung ab

Das Kultusministerium äußerte zwar Verständnis für die schwierige Lage der Schüler in der Pandemie, lehnte jedoch eine Absage der Prüfungen ab. Niedersachsen habe erreicht, dass neben den Grundschülern auch die Abschlussklassen im Wechselmodell weiter in den Schulen unterrichtet werden können, sagte ein Ministeriumssprecher. „Wir wollen faire Rahmenbedingungen und haben vorbereitet, dass das auch möglich ist.“ Allerdings werde man den Wunsch der Schüler prüfen, über den Prüfungszeitraum hinaus weiter bis zum Sommer Stoff in der Schule nachzuholen. In Niedersachsen beginnen am 19. April die schriftlichen Abiturprüfungen. Wenn alles nach Plan läuft.

Von Britta Lüers