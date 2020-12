Hannover

In genau zwei Wochen ist Heiligabend – ein Fest, auf dass sich insbesondere Kinder jedes Jahr freuen. In diesem Jahr jedoch überwiegt bei vielen die Sorge, Weihnachten nicht wie gewohnt und vor allem nicht mit der eigenen Familie feiern zu können. Um das gemeinsame Weihnachtsfest mit Familienangehörigen ab 60 Jahren sicherer und sorgenfreier zu gestalten, hat sich das Niedersächsische Kultusministerium eine Sonderregelung überlegt: Am 17. und 18. Dezember können Schüler mittels Antrag vom Unterricht befreit werden. Zudem entschied Kultusminister Grant Hendrik Tonne am Donnerstag, dass Schüler ab dem 14. Dezember ins Homeschooling beziehungsweise Distanzlernen wechseln können sollen.

„Über zwei zusätzliche freie Tage, an denen die Kinder und Jugendlichen ihre Kontakte zu anderen deutlich einschränken können, leisten wir schulseitig einen Beitrag, das Infektionsgeschehen vor Weihnachten abzudämpfen,“ heißt es von Kultusminister Grant Hendrik Tonne zur Regelung für den 17. und 18. Dezember.

Schulpflicht besteht weiterhin

Damit sich die Zeitspanne zwischen dem letzten Präsenz-Schultag und Heiligabend noch weiter vergrößern lässt, nun also die neue Regelung ab dem 14. Dezember: „Bis Heiligabend wäre Zeit für die Schülerinnen und Schüler, um sich zu isolieren und Kontakte zu minimieren. Das kommt einem hohen Maß an Sicherheit gleich und kann ein weiterer Baustein sein für ein gemeinsames Weihnachtsfest mit möglichst wenig Angst vor dem Coronavirus,“ so der Kultusminister. Damit solle insbesondere ein Beitrag geleistet werden, besonders gefährdete Menschen auch besonders zu schützen und das Coronavirus weiter einzudämmen.

Ab dem 14. Dezember besteht die Schulpflicht jedoch weiterhin, sodass die neue Regelung schlichtweg einen freiwilligen Wechsel ins Distanzlernen darstellt. „Ein Hin- und Herwechseln zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen ist nicht möglich, da aus infektiologischer Sicht nicht sinnvoll,“ so Tonne.

Somit liegt die Entscheidung nun bei den Eltern, ob ihre Kinder ab dem 14. Dezember im Homeschooling unterrichtet werden sollen. Den Schulen muss gemeldet werden, ob die Kinder vom Präsenzunterricht vor Weihnachten befreit werden sollen – ein Antrag (wie bei der Befreiung für den 17. und 18. Dezember) muss nicht gestellt werden.

Von Sophie Peschke