Vor Weihnachten klang alles noch super: Wöchentlich 63.000 Impfdosen, eine klare Impfstruktur, Landkreise, die bereit stünden – und schon bald würden auf jeden Fall die 800.000 am stärksten bedrohten Menschen in Niedersachsen geimpft sein.

Kurz nach Neujahr sieht das Bild etwas anders aus: Insgesamt 78.000 Impfdosen wurden gar nicht erst geliefert. Gerade einmal rund 5400 Menschen, davon knapp über 3200 Heimbewohner haben, Stand Montag, ihren erste Dosis erhalten. Bis Ende der Woche soll jener Impfstoff, der überhaupt noch da ist, verimpft werden. Dann kommen am 8. Januar hoffentlich die nächsten 63.000 Dosen, da die nächste Lieferung von Biontech/ Pfizer erst am 18. Januar eintrifft.

Reimann : Mehr Impfdosen nötig

Die Verantwortlichen in der Politik versuchen zu beruhigen. Seit Montag seien nun also alle Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen bereit, um mit den Impfungen gegen Covid-19 zu beginnen, gab am Montag das Sozialministerium bekannt. Insgesamt seien mehr als 50.000 Dosen an die Impfzentren ausgeliefert, rund 10.000 stehen in dieser Woche noch für Nachlieferungen bereit. „Die Impfungen werden uns allen den Weg aus der Pandemie ebnen, dafür sind aber noch deutlich mehr Impfdosen nötig, als bisher zur Verfügung stehen“, so Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD). Es gebe bundes- und euroopaweit ein Problem mit der verfügbaren Menge des Impfstpoffs, nicht mit der Impfstruktur, betonte Reimann.

„Es kommt auf jeden Tag an“

„Die Impfungen laufen in Niedersachsen vor allem zu langsam an“, kritisierte allerdings FDP-Gesundheitspolitikerin Susanne Schütze. Es sei unerklärlich, warum die meisten Impfzentren im Land erst jetzt eine Lieferung erhalten hätten. „In der Bekämpfung der Pandemie kommt es auf jeden Tag an, deshalb sollte die Landesregierung Wege finden, den Impfstoff schnellstmöglich zu verwenden“, sagte Schütz.

Auch die Grünen sehen Handlungsbedarf. „Es muss geklärt werden, warum Niedersachsen bei der Zahl der bereits Geimpften mit das Schlusslicht bildet. Geht die bisherige Impfstrategie der Landesregierung nicht auf?“, fragte Fraktionschefin Julia Hamburg. „Und woran liegt es, dass deutlich weniger Impfdosen in Niedersachsen angekommen sind? Denn nach dem Königsteiner Schlüssel hätten cirka zehn Prozent aller Dosen in Niedersachsen eingesetzt werden müssen.“ Der Sprecher des Sozialministeriums, Oliver Grimm, hatte dazu am Vortag auf NP-Anfrage erklärt, dass es sich um Lieferengpässe beim Hersteller Biontech-Pfizer handeln würde. „Wir werden hierzu noch in dieser Woche eine Sitzung des Sozialausschusses beantragen“, kündigte Hamburg an.

Auch ambulante Pflegekräfte schnell versorgen

Große Sorgen machen sich indes auch viele betagte Menschen, die nicht in Heimen leben, aber eine Impfung wünschen und nicht wissen, wie sie in die Impfzentren kommen können. Auch in Hannover. Viele von ihnen werden ambulant versorgt, etwa von den Beschäftigten des Interkulturellen Sozialdienstes der Unternehmerin Jasmin Arbabian-Vogel. „Es ist richtig, die Bewohner und Bewohnerinnen in den stationären Einrichtungen zuerst zu impfen“, sagt sie. „Aber prioritär müssten dann auch die Senioren, die ambulant betreut werden, geimpft werden. Ebenso die ambulant Pflegenden und die pflegenden Angehörigen. „Unsere Beschäftigten haben in einer Tour um die 20 Patientenkontakte, nur ein infizierter Mitarbeiter oder ein pflegender Angehöriger, der das Virus symptomfrei weitergibt, reicht.“

Fragen um mobile Teams

Es bleiben weitere Fragezeichen, so Arbabian-Vogel: „Wir fragen uns, wie die Betagten informiert werden, wer das macht und vor allem, wie sie in die Impfzentren kommen sollen. Wir gehen davon aus, dass mobile Teams die nichtmobilen Menschen impfen.“ Das aber stehe aktuell noch nicht fest“, erklärt Feuerwehr-Sprecher Michael Hintz. „Das Sozialministerium wird hier entsprechenden Vorgaben machen.“ Die Berufsfeuerwehr organisiert in Hannover die Impfkampagne. Information der zu impfenden Personen, Impfberechtigung und Terminvergabe werde durch das Land Niedersachsen geregelt und durch das Terminmanagementsystem sowie über die Hotline des Landes unter der Nummer 0800- 9988665 durchgeführt, so Hintz.

Nicht jeder kommt zum Impfzentrum

„Grundsätzlich richtig finden wir, erst in den Hotspots zu impfen und insgesamt die Pflegeeinrichtungen zu priorisieren“, sagt auch die Grüne Hamburg. Gleichzeitig müsse aber schon jetzt die Vorsorge dafür getroffen werden, „dass die Menschen, die alleine zu Hause leben und nicht mobil genug sind, um einen Impfzentrum aufzusuchen, auch versorgt werden.“

Die hat zwar auch Carola Reimann im Blick, bittet aber um Geduld. Sie habe großes Verständnis für den Wunsch nach einer zügigen Impfung. „Allein in Niedersachsen leben 800.000 Menschen, die nach der Priorisierung schon heute impfberechtigt sind.“ Doch knapp die Hälfte aller Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus seien nun einmal in den Alten- und Pflegeheimen zu beklagen. „Angesichts der massiven Knappheit des Impfstoffs legen wir unseren Schwerpunkt deshalb ganz bewusst auf die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Beschäftigten in diesen Einrichtungen.“ Der limitierende Faktor bleibe der Impfstoff.

