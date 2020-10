Lüneburg

Gute Nachricht für die niedersächsische Tourismusbranche: Der 13. Senat des Oberverwaltungsgerichtes ( OVG) hat das Beherbungsverbot am Donnerstag gekippt. Dieser Beschluss ist endgültig. Die Lüneburger Richter ließen in ihrer Begründung kein gutes Haar an der Verordnung des Landes.

Geklagt hatte ein Ferienpark, der auch Ferienhäuser vermietet. „Die Verbotsregeln sind zu unbestimmt. Und das Verbot ist zur Verhinderung weiterer Corona-Infektionen nicht geeignet, nicht notwendig und auch nicht angemessen“, heißt es im Urteil.

Anzeige

Verordnung des Landes zu ungenau

Das Beherbungsverbot sieht vor, dass Reisende aus innerdeutschen Risikogebieten (50 Infektionsfälle auf 100.000 Einwohner) nicht in Niedersachsen aus touristischen Gründen übernachten dürfen.

Die Richter stellten fest, dass das Verbot nicht hinreichend bestimmt sei. Bei den Personen aus „ Risikogebieten“ sei nicht festgehalten, ob sie dort einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben müssten oder ob ein kurzzeitiger Aufenthalt genüge.

Verbot deckt nur kleinen Teil des Reiseverkehrs ab

Ferner rügten die Richter, dass das Beherbungsverbot nur einen „sehr begrenzten Ausschnitt des Reisegeschehens“ umfasse. Und deshalb keine Wirkung auf das Infektionsgeschehen entfalte. So fielen Heimreisen, Pendlerfahrten oder Besuche ohne Übernachtung nicht unter das Beherbungsverbot.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Außerdem gebe die Einstufung „ Risikogebiet“ keine einheitliche Gefahrenlage für einzelne Menschen ab. Das rechtfertige keine „unterschiedslose generalisierende infektionsschutzrechtliche Maßnahme“, so der 13. Senat.

Von Thomas Nagel