Hannover

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) hat die Wirksamkeit der täglichen Corona-Tests für Schüler direkt nach Ferien hervorgehoben. Das Testen habe sich „als Teil unseres Sicherheitsnetzes als wirksame Sicherheitsmaßnahme bewährt“, sagte Tonne am Freitag in Hannover. Die Auswertung der Tests der ersten Schulwoche nach den Herbstferien habe 2.090 positive Selbsttests bei Schülerinnen und Schülern ergeben, von denen 1.233 in PCR-Tests bestätigt wurden. 337 positive Selbsttests Schulbeschäftigter seien in 139 Fällen durch PCR-Tests bestätigt worden.

„Es konnten viele Infektionen aufgedeckt und damit ein Höchstmaß an Sicherheit in Bezug auf die Weiterverbreitung des Virus in den Schulen und innerhalb der Familien erreicht werden“, sagte Tonne. Mit dem Sicherheitsnetz aus engen Testungen, Maske im Schulgebäude und im Unterricht sowie dem Einhalten von Hygienemaßnahmen gelinge es trotz eines allgemein verschärften Infektionsgeschehens den Präsenzunterricht sicher aufrechtzuerhalten. „Dennoch ist es mit Blick auf die allgemeine Pandemieentwicklung angesagt, weiter achtsam zu sein und die Schutzmaßnahmen - einschließlich Tests - aufrechtzuerhalten.“

In der ersten Woche nach den Ferien mussten sich Schüler sowie Beschäftigte jeden Tag auf das Coronavirus testen, sofern sich nicht vollständig geimpft oder genesen sind. Mittlerweile ist diese Testpflicht noch dreimal wöchentlich vorgesehen - in der Regel montags, mittwochs und freitags. In dieser Zeit wurden über 2,4 Millionen Test-Kits an Schülerinnen und Schüler sowie gut 71.000 an das Schulpersonal verteilt. Noch vorrätig an den Schulen sind nach Ministeriumsangaben mehr als 8,6 Millionen Tests. Auf die allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen gehen rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler, rund 100.000 Menschen sind dort als Lehrkräfte, sozialpädagogische Fachkräfte oder pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Von NP/epd