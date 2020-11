Hannover

Das Wort „ Polizeigewalt“ bekommt eine ganz andere Bedeutung, wenn man die FDP-Anfrage an die Landesregierung liest. Die Quote des Deliktfelds „Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte“ ist in 2019 um 134 Prozent gestiegen. Im vergangenen Jahr gab es 548 Verurteilungen vor niedersächsischen Gerichten wegen Gewalttaten gegen Einsatzkräfte.

Dennoch vermeidet die Landesregierung das Wort „signifikanter“ Anstieg in diesem Bereich. Und erklärt das folgendermaßen: Man müsse die Entwicklung der nächsten Jahre abwarten, da auch statistische Schwankungen eine Rolle spielen könnten. Was wie eine Ausrede klingt, hat einen wahren Kern: Erst seit 2017 werde der Straftatbestand „tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte“ statistisch erfasst.

Anzeige

Weniger Respekt gegenüber Beamten

Und in der Tat hat in der Kriminalstatistik eine Verschiebung stattgefunden. In 2019 gab es bei dem Delikt „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ 43 Verurteilungen weniger (insgesamt 479 Verurteilungen). Wegen „Widerstands“ und „Tätlichen Angriffs“ wurden im vergangenen Jahr aber 300 Fälle mehr registriert als 2018.

Klar ist: Polizisten müssen bei ihren täglichen Einsätzen mit mehr Gewalt und Widerstand als früher rechnen. Die Landesregierung tut sich schwer, eindeutige Erklärungen für dieses Phänomen zu finden. Es sei wohl so, dass bei den Vollstreckungskräften eine „höhere Anzeigenbereitschaft“ bestehe. Und: „Tatsächlich ist aber auch feststellbar, dass der Respekt gegenüber Vollstreckungsbeamten im Rahmen einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung abgenommen hat“, heißt es. Häufig geschehen die Eingriffe unter Drogeneinfluss.

188 Polizisten waren krankgeschrieben

Marco Genthe, innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, meint: „Das Aggressionspotenzial gegenüber Repräsentanten des Staates ist deutlich gestiegen.“ Er fordert daher mehr Personal, damit die Beamten in kritischen Situationen schnell Kollegen hinzuziehen könnten.

Die Personalfrage stellt sich auch in anderer Hinsicht. Wegen der Angriffe auf die Polizisten hat es im vergangenen Jahr 188 Krankschreibungen gegeben. In 63 Fällen betrug die Krankschreibung mehr als sieben Tage. Die Krankheitstage wegen Angriffen auf Polizisten liegen im vierstelligen Bereich.

Verfahren werden nicht mehr eingestellt

Die Polizei versuche mit Schutzausrüstungen, Deeskalationsstrategien und gezielten Einsatznachbereitungen, die Beamten vor zunehmender Gewalt beziehungsweise ihren Folgen zu schützen. Aber auch Repression spielt eine Rolle. So habe das Justizministerium die Generalstaatsanwälte darauf hingewiesen, Verfahren wegen Angriffen auf Polizisten nicht mehr wegen Geringfügigkeit einzustellen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Ob das reicht? Marco Genthe ( FDP) hat mit Blick auf die Pandemie und ihre Auswirkungen so seine Zweifel: „Die Corona-Pandemie wirkt hier zusätzlich wie ein Brandbeschleuniger. Die Politik hat die Aufgabe, sich besser zu erklären, damit die Menschen politische Entscheidungen besser verstehen und Akzeptanz entsteht.“

Lesen Sie auch

Von Thomas Nagel