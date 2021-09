Hannover

Die Ankündigung der Landesregierung, dass Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klassen in Niedersachsen ab dem 23. September künftig im Unterricht keine Masken mehr tragen müssen, hat ein geteiltes Echo ausgelöst.

Eine Grundschullehrerin aus der Region sagte zur NP: „Natürlich ist es eine Erleichterung, dass Erst- und Zweitklässler bald wieder ohne Maske lernen dürfen. Aber welchen Sinn ergibt es, dass die anderen Grundschuljahrgänge davon ausgenommen sind? Eine gute gemeinte Idee, die leider mal wieder nicht zu Ende gedacht worden ist.“

„Entscheidung bringt unnötig Unruhe in das System“

Auch Laura Pooth von der Gewerkschaft GEW sagt: „Es bleibt richtig, weiterhin vorsichtig zu agieren, um den Gesundheitsschutz aller Beteiligten zu gewährleisten. Eine Unterscheidung innerhalb der Grundschuljahrgänge stellt sich als schwer verständlich dar.“ Torsten Neumann, Landesvorsitzender des Verbands Niedersächsischer Lehrkräfte, nennt die geplante Maskenlockerung „nicht konsequent“. Er befürchtet: „Diese Spaltung in Grundschulen wird zu vielen Diskussionen mit Eltern führen. Entweder ganz oder gar nicht, aber eine Mischlösung, wie es sie nun geben wird, bringt unnötig Unruhe in das System.“

Grundsätzlich hält Neumann die Maskenpflicht im Unterricht jedoch für sinnvoll: „Die Maske bietet Schutz. Wir erleben täglich, dass weitere Kinder mit Corona-Symptomen vom Unterricht abgemeldet werden müssen. Ohne Maske würden sich die Kinder gegenseitig anstecken.“ Die Gefahr einer vierten Infektionswelle sei in Schulen nicht gebannt, so der Landesvorsitzende weiter: „Das Land hat viele Monate wertvoller Zeit nutzlos verstreichen lassen. Und deshalb sitzen wir in den meisten Klassenräumen noch immer ohne Lüftungsanlagen und haben daher gar keine andere Wahl, als zum Schutz aller die Maske weiter zu tragen.“

Elterninitiative fordert komplettes Ende der Maskenpflicht

Anne Jansen, Mutter zweier Schulkinder aus Hannover und aktiv bei der „Initiative Familien“, fordert unterdessen eine komplette Aufhebung der Maskenpflicht im Unterricht für alle Jahrgänge. „Die Basishygienemaßnahmen, wenn sie konsequent eingehalten werden, reichen aus. Das sagt übrigens auch die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Die fordern ebenfalls nur eine Maskenpflicht an weiterführenden Schulen, sofern es dort Infektionsfälle gibt, jedoch nicht präventiv und dauerhaft für alle.“ Zudem sei das Infektionsniveau in Schulen und Kitas in Niedersachsen weiter niedrig, so Jansen: „Ich begreife daher nicht, warum Kindern immer noch so viel zugemutet wird. Das muss endlich ein Ende haben.“

Mediziner Buck: Ohne Maske werden Kinder durchseucht

Kinderarzt Thomas Buck, Vorstandsmitglied der Ärztekammer Niedersachsen, sieht hingegen stärker die Vorteile der Maskenpflicht. Dass die Erst- und Zweitklässler davon bald befreit sein werden, hält er dennoch für richtig: „Es ist klug, hier ein gewisses Risiko einzugehen. Wir wissen schließlich auch gar nicht, wie effektiv die kleinsten Schulkinder die Maske tragen.“

Für alle anderen Jahrgänge sieht er aktuell keine Alternative: „Wenn wir jetzt unüberlegt die Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler kurz vorm Herbst, in dem Atemwegserreger und damit auch Coronaviren deutlich aktiver sein werden, aufheben, nehmen wir bewusst in Kauf, dass die jungen Menschen durchseucht werden. Das halte ich für einen ganz falschen Weg.“

Tägliche Tests nach den Ferien In der ersten Schulwoche nach den Herbstferien müssen sich viele Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen wieder auf tägliche Corona-Tests einstellen. Das kündigte ein Sprecher des Kultusministeriums am Freitag in Hannover an. Derzeit müssen sich Schülerinnen und Schüler dreimal die Woche testen, sofern sie nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind. Nach den Sommerferien waren an den ersten sieben Schultagen bereits tägliche Tests notwendig. Der erste Schultag nach den Herbstferien ist am 1. November. Viele Schülerinnen und Schüler im Bundesland haben sich bereits impfen lassen. Von den 12 bis 17-Jährigen sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 46,2 Prozent einmal geimpft, 33 Prozent vollständig. Mit diesen beiden Werten liegt Niedersachsen demnach über dem Bundesschnitt. Dieser beträgt 38,3 Prozent bei den ersten Impfungen in dieser Altersgruppe und 27,8 Prozent bei den vollständigen Schutzimpfungen. Wer jünger als zwölf Jahre ist, kann sich noch nicht impfen lassen.

Praxis-Alltag werde von „Corona“ bestimmt

Wichtig sei jedoch, so Buck: „Lehrkräfte sollten in den Maskenpausen kurze Bewegungseinheiten integrieren. Lüften, durchatmen und bewegen, das wäre sinnvoll. Denn wir beobachten eine Zunahme von muskulären Verspannungen bei Kindern.“

Zudem trifft der Mediziner in seiner Praxis seit Wochen auf immer mehr infizierte Kinder: „Wir registrieren deutlich mehr Corona-Infektionen, leider auch bei Säuglingen. Bislang gibt es in Niedersachsen zwar nur wenige Kinder, die auf den Intensivstationen liegen. Aber viele Infektionen wären vermeidbar, wenn sich alle Eltern endlich impfen lassen würden.“

Ärztekammer-Präsident wirbt für Corona-Impfung

Buck appelliert daher: „Jeder Erwachsene, der noch immer nicht geimpft ist, muss das endlich machen. Wir müssen die Kinder schützen, das ist unsere gesellschaftliche Pflicht.“ Ohne höhere Impfquote werde es noch lange dauern, bis die Maskenpflicht an Schulen für alle Jahrgänge fallen werde.

Von Britta Lüers