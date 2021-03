Hannover

Hat Niedersachsens Kultusministerium mit dem laufenden Schuljahr in der Corona-Pandemie bereits abgeschlossen? In einem neuen Erlass hat das Ministerium nun alle allgemeinbildenden Schulen angewiesen, bis zum 17. Mai für sämtliche Schüler vorsorglich die Zeugnisnoten für das zweite Halbjahr anhand der bisherigen Leistungen vorzubereiten. „Zur Sicherstellung der Notengebung“, heißt es in dem Erlass. Ursprünglich sollten die Lehrkräfte die Zeugnisnoten nach NP-Informationen sogar schon bis zum 15. April vergeben.

Das Ministerium fordert in dem Schreiben, dass für alle Schülerinnen und Schüler – auch außerhalb der Abschlussklassen – sowie „in allen Fächern eine vorläufige Gesamtnote ermittelt und dokumentiert sein muss“, die den Leistungsstand bis zu diesem Zeitpunkt darstelle.

Diese Ermittlung erfolge unabhängig von gegebenenfalls noch ausstehenden schriftlichen Arbeiten oder anderen Formen der Leistungsbewertung. Zudem werde Schülerinnen und Schülern zur Ermittlung der vorläufigen Zeugnisnoten „auf Wunsch die Möglichkeit einer freiwilligen Leistung zur Verbesserung der Gesamtnote gegeben“, heißt es weiter.

Großteil der Schüler sind seit drei Monaten im Homeschooling

Das zweite Schulhalbjahr hat offiziell am 3. Februar begonnen und endet mit der Zeugnisausgabe am 21. Juli. Doch 75 Prozent der rund eine Million Schüler in Niedersachsen waren zuletzt am 16. Dezember im Präsenzunterricht in der Schule. Grund: Das Land hatte angesichts hoher Corona-Inzidenzzahlen Familien die Möglichkeit eingeräumt, ihre Kinder ab dem 17. Dezember vom Präsenzunterricht befreien zu lassen. Zudem wurden der Beginn der Weihnachtsferien auf den 21. Dezember vorgezogen.

Der reguläre Unterrichtsstart nach den Ferien fiel ins Wasser, lediglich die Abschlussjahrgänge durften am 11. Januar im Wechselmodell starten, die Grundschulen kehrten eine Woche später ins Szenario B zurück. Alle anderen Jahrgänge sind seitdem im Distanzlernen und haben im zweiten Halbjahr folglich noch keinen Tag in der Schule gelernt.

Lehrer sind unsicher, was sie im Distanzlernen bewerten sollen

Viele Lehrkräfte fragen sich daher, was genau sie eigentlich bewerten sollen. Eine Gesamtschullehrerin zur NP: „Bislang haben wir noch die Vorgabe, dass wir die Aufgaben, die die Schüler im Homeschooling erledigen, gar nicht bewerten dürfen. Und das halte ich auch für den richtigen Ansatz. Wie soll ich überprüfen, ob die Aufgabe auch tatsächlich nur vom Schüler erledigt worden ist.“ Eine Mathelehrerin am Gymnasium macht ihren Ärger deutlich Luft: „Das ist kompletter Blödsinn. Zum einen kann ich auf Distanz die Leistungen gar nicht adäquat bewerten, zum anderen frage ich mich, welchen Sinn diese Noten überhaupt haben sollen.“

Ministerium rät zu Augenmaß und kreativen Aufgaben

Im Erlass weist das Kultusministerium die Lehrkräfte an, mit Augenmaß vorzugehen. „Liegen die erbrachten Leistungen einer Schülerin oder eines Schülers in diesem Schuljahr unterhalb ihres oder seines üblichen Leistungsniveaus, sind die aktuellen persönlichen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere bei Notensprüngen.“ Bewertet werden sollen alle „mündlichen und fachspezifischen Leistungen, die im Distanzlernen zu Hause erkennbar selbstständig erbracht worden sind“. Um das zu erreichen, sollen die Lehrer „anwendungsbezogene oder auf die Kreativität abzielende Aufgabenformate“ wählen.

Philologenverband hält Maßnahme für pädagogisch sinnvoll

Zustimmung für die Maßnahme kommt unterdessen vom niedersächsischen Philologenverband. „Leistungsfeststellungen sind immer eine sinnvolle Maßnahme, das darf auch in Corona-Zeiten nicht wegfallen. Alles andere wäre unpädagogisch. Und als Lehrer muss man auf so etwas stets vorbereitet sein“, so der Verbandsvorsitzende Horst Audritz. Es könne schließlich nicht das Ziel sein, dass selbst Schüler, bei denen es große Lücken gibt, am Ende des Schuljahres automatisch versetzt werden. Allerdings räumt Audritz ein, dass es nicht einfach zu beurteilen sei, welche Leistungen im Distanzlernen tatsächlich nur von Schülern erbracht worden seien. „Das beschränkt sich dann schon sehr auf die Videokonferenzen.“ Man müsse bei der Bewertung daher Großzügigkeit walten lassen.

Von Britta Lüers