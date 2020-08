Hannover

Das Landeskriminalamt ( LKA) Niedersachsen warnt vor gefährlichen Ecstasy-Pillen mit einem erheblich erhöhten Wirkstoffgehalt, die schon zu mehreren Todesfällen geführt haben. Diese Drogen sind auch seit Längerem in Niedersachsen im Umlauf, und erst kürzlich konnten von der Braunschweiger Polizei mehr als 100 dieser mit einem auffälligen Totenkopfsymbol geprägten Pillen aus dem Verkehr gezogen werden.

Auch in Hannover waren bereits einige dieser Pillen mit der sogenannten Punisher-Prägung, offenbar benannt nach der gleichnamigen Marvel-Comicfigur, aufgetaucht, wenn auch in erheblich geringerem Umfang. Bei zwei Kontrollen im Bereich Steintor waren im November drei derartige Tabletten sichergestellt worden.

70 Prozent mehr Wirkstoff

Die Untersuchung der Anfang Juni in Braunschweig beschlagnahmten Drogen im Kriminaltechnischen Labor des LKA ergab einen Wirkstoffgehalt von etwa 232 Milligramm des Betäubungsmittels MDMA pro Tablette – was etwa 70 Prozent über dem üblichen Wert für Ecstasy liegt.

Auch Briten warnen vor der Todesdroge

Britische Behörden hatten bereits vor mehr als einem Jahr vor der Todesdroge gewarnt, nachdem dort ein Konsument gestorben war. Und im fränkischen Hof war ein 16-Jähriger 2018 nach dem Konsum einer solchen hochdosierten Tablette ums Leben gekommen. „Auch im vorliegenden Fall ist ein Zusammenhang mit dem Todesfall eines 20-Jährigen nicht auszuschließen“, so LKA-Sprecherin Katrin Gladitz. Weitere Details könne sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen.

Im Februar waren 25 Punisher-Pillen vom Zoll in einem Briefzentrum in Dortmund entdeckt worden, die an eine Adresse in Lüneburg geschickt werden sollten. Darüber hinaus konnten seit 2017 in Niedersachsen knapp 40 dieser Tabletten sichergestellt werden. Es könnten jedoch erheblich mehr im Umlauf sein, da nicht von allen beschlagnahmten Ecstasy-Pillen Wirkstoffkonzentration und Design-Merkmale erfasst würden, so Gladitz.

