Hannover

Es ist wohl nur noch eine Frage von Wochen, bereits Anfang Juni könnte in Deutschland der erste Corona-Impfstoff für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen werden. Niedersachsen prescht schon jetzt mit der Idee nach vorn, dann auch Impfaktionen an Schulen möglichst noch vor den Sommerferien zu starten. Kinderärzte sehen die Pläne kritisch.

Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann macht Tempo. „Unser Ziel sollte es sein, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler gut geschützt ins neue Schuljahr starten können“, sagte der er am Freitag in Oldenburg der „Nordwest-Zeitung“. Viele Jugendliche setzten sich ehrenamtlich etwa in der Kirche, bei der Jugendfeuerwehr oder beim Roten Kreuz ein - und „sollten zeitnah ein Impfangebot erhalten“.

Sorge vor „bürokratischem Wasserkopf“

Thomas Buck, Kinderarzt aus Misburg und Ärztekammer-Vorstand, warnt vor einer unnötigen „Doppelstruktur“. Sofern die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA in den kommenden Wochen tatsächlich grünes Licht für das Vakzin von Biontech für 12- bis 15-Jährige gibt, gehöre das Impfen nicht an die Schulen, sondern in die Praxen der Kinder- und Jugendärzte. „Die kennen ihre Patienten am besten und sind ganz nebenbei auch noch Spezialisten für das Thema Impfen“, betont Buck.

Die Durchführung stattdessen in die öffentliche Hand zu legen, würde nach Ansicht des Mediziners einen weiteren „riesengroßen bürokratischen Wasserkopf“ schaffen. Dieser mache das Impfen im Vergleich zu den Arztpraxen nicht nur „unwirtschaftlich und träge“. Vor allem hinsichtlich der Beratung und Aufklärung kommen Buck ernsthafte Zweifel an der Sinnhaftigkeit. Das bisherige Vorgehen, möglichst schnell möglichst viele Mensche durchzuimpfen, sei auf die Gruppe der Kinder- und Jugendlichen nicht übertragbar. „Wir wissen immer noch zu wenig darüber, wie ein junger Mensch auf diese neuen Impfstoffe reagiert. Deshalb müssen wir da sehr differenziert vorgehen und Risiken in jedem Einzelfall genau hinterfragen.“

„Der Impfstoff muss super sicher sein“

Mehr als 83.000 Corona-Tote zählt das RKI in Deutschland seit Ausbruch der Pandemie. Die Zahl betroffener Kinder und Jugendlicher (bis 19 Jahre) schwankt zwischen 11 und 17. Auch schwere Verläufe sind in diesem Alter weitgehend selten. Sie zu impfen, diene laut Buck also überwiegend dem Schutz der Älteren. Da ein großer Teil der vulnerablen Bevölkerungsgruppe jedoch bereits immunisiert ist und die Inzidenwerte sinken, stelle sich die Frage, wie dringend die Kinder – Patienten mit Risikoerkrankungen ausgenommen – tatsächlich geimpft werden müssen.

Minister Althusmann betont, es gehe zunächst um Sorgfalt bei der Prüfung und Freigabe des Vakzins. „Aber bitte keine Überregulierung.“ Buck betont jedoch: „Der Impfstoff muss super sicher sein. Es ist denkbar, dass die Zeit bis Anfang Juni dafür reicht. Aber vielleicht sollten wir noch ein bisschen warten.“ Selbst für junge Risikopatienten gebe es bis dahin eine Alternative: „Indem wir ihre Eltern impfen, senken wir auch das Infektionsrisiko“, erklärt der Misburger Kinderarzt. Allerdings fehle es dafür in vielen Praxen an ausreichend Impfstoff: „In dieser Woche habe ich nur ein Viertel der vereinbarten Dosen bekommen.“

Von André Pichiri