Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat die Bürger eindringlich dazu aufgerufen, trotz der abgesagten sogenannten Osterruhe Kontakte über Ostern zu meiden. Das öffentliche Leben in Niedersachsen müsse in den nächsten zehn bis 14 Tagen „soweit wie irgend möglich“ heruntergefahren werden, sagte Weil am Sonntag. Nur dann bestehe die Chance, die dritte Corona-Infektionswelle zu brechen oder wenigstens abzuflachen. Die am späten Samstagabend beschlossenen Änderungen der Corona-Verordnung sollen ihren Teil dazu beitragen, sagte Weil. Darin sind unter anderem Ausgangssperren, ein Verbot von Menschenansammlungen und Bitten an Arbeitgeber um Homeoffice und Corona-Tests formuliert.

Keine Ansammlungen über Ostern

Laut Verordnung sind vom 2. bis 5. April auch tagsüber Ansammlungen von Personen in der Öffentlichkeit verboten. Diese Regelung gilt unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz vor Ort. Spaziergänge in der freien Natur seien möglich. Polizei und Ordnungsämter würden die Kontrollen rund um touristische Anziehungspunkte verstärken. Weil appellierte an die Menschen, auf Besuche möglichst zu verzichten oder bei privaten Treffen Masken zu tragen und auf Mindestabstände zu achten.

Die hoch ansteckende und gefährliche Virusmutation B1.1.7 sei inzwischen auch in Niedersachsen vorherrschend, betonte der Ministerpräsident. Die 7-Tages-Inzidenz lag laut Gesundheitsministerium landesweit bei 118. In mehr als der Hälfte der Landkreise und kreisfreien Städte in Niedersachsen sei die 100er-Marke überschritten worden. Weil wies darauf hin, dass nach Ostern mehr Tests zur Verfügung stehen sollten und mehr Impfstoff geliefert werde.

Notbremse ab Inzidenz 100

Laut der neuen Verordnung gilt ab Montag in Niedersachsen für alle Kommunen mit einer Inzidenz über 100 die Einpersonen-Regel. Das heißt, Personen eine Haushalts dürfen sich nur mit einer weiteren Personen treffen. Kinder bis einschließlich sechs Jahren sind ausgenommen. Gastronomie und Hotellerie bleiben geschlossen, Terminshopping ist nicht mehr möglich. Kitas arbeiten in Notbetreuung. Die Kommunen können selbst weitere Verschärfungen beschließen, wie etwa Maskenpflicht im Pkw oder Betretungsverbote für öffentliche Plätze.

Kommt die Ausgangssperre für Hannover?

Landkreise und kreisfreie Städte können ab einer Inzidenz von 100 auch Ausgangssperren verhängen. Ab einem Wert von 150 und einem nicht klar abgrenzbaren Infektionsgeschehen „sollen“ sie zu diesem Mittel greifen. Die Region Hannover hat am Sonntag diese Grenze überschritten, laut Landesgesundheitsamt liegt die Inzidenz bei uns 152,1.

Die niedersächsische Wirtschaft „wird herzlich gebeten“, Homeoffice zu ermöglichen und im Präsenzbetrieb dafür zu sorgen, dass medizinische Masken getragen werden. „Auch das Ziel, in allen Unternehmen zweimal wöchentlich Tests anzubieten, muss weiter intensiv verfolgt werden“, hieß es aus der Staatskanzlei.

Hannover möchte Modellstadt sein

Vom 6. April an sollen in etwa 25 niedersächsischen Kommunen Modellvorhaben laufen, in denen erprobt werden soll, ob mit Hilfe konsequenter Testungen und einer digitalen Kontaktnachverfolgung die Öffnung weiterer Bereiche des Einzelhandels, der Kultur und des Sports verantwortet werden kann.

Von NP/epd