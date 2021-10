Hannover

Sie entwickeln Schlaf-und Essstörungen, Ängste, Depressionen und sind einfach nur unendlich müde und antriebslos: Rund vier Prozent der rund 1,4 Millionen Kinder und Jugendlichen in Niedersachsen, die sich mit Corona infiziert haben, entwickeln ein Long Covid – Syndrom – die eine Hälfte mit somatischen Folgen, die andere mit psychiatrischen. In Zahlen sind das insgesamt knapp 50.000 junge Menschen – „und das ist natürlich alarmierend und katastrophal“, sagt Thomas Buck, Kinderarzt und Vorstandsmitglied der niedersächsischen Ärztekammer.

Jeder fünfte wird abgehängt

Kinder und Jugendliche leiden besonders unter den Folgen der Corona-Pandemie. Das zeigen Forschungsergebnisse, die Expertinnen und Experten aus Medizin und Soziologie am Montag auf einer Pressekonferenz mit Wissenschaftsminister Björn Thümler (SPD) vorgestellt haben. Neben den medizinischen Folgen der Erkrankung stehen dabei vor allem die psychosozialen Auswirkungen im Fokus. Den Ergebnissen zufolge könnten bis zu 20 Prozent eines Jahrgangs infolge der Pandemie von der normalen Entwicklung abgehängt werden.

Gemeinsam mit dem Sozialministerium, der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sowie Fachärzten plant das Wissenschaftsministerium eine Studie, die Aufschluss über Zahlen, Beschwerden und Behandlung von Long Covid bei den jungen Menschen gibt. „Nach der Pandemie ist vor der Pandemie, wir brauchen eine genaue Datenerhebung, damit wir künftig auch Hilfen besser planen können“, erklärt Thümler.

Nachdrücklicher Impfappell

Kinder und Jugendliche hätten in der Pandemie am meisten zurückgesteckt, um ältere Menschen zu schützen. „Nun gilt es die Frage aufzugreifen, welche Spuren die Pandemie bei Kindern hinterlassen hat – sei es durch eine Infektion oder die Umstände, unter den die Jungen monatelang leben mussten. „Fakt ist, dass Impfverweigerer Kinder und junge Menschen in ihrem Tun einschränken. Da ist der Appell weniger freundlich als nachdrücklich, jetzt endlich ein Impfangebot wahrzunehmen“, sagt Thümler.

Die Folgen der Krise skizziert Professorin Luise Poustka, Direktorin der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universitätsmedizin Göttingen. „Es gibt noch wenige Daten, aber wir sprechen von einem stillen Leiden der Kinder.“ Mehr als 80 Prozent fühlten sich psychisch belastet durch die Pandemie, durch häusliche Streitigkeiten, Homeschooling und soziale Isolation. „Als Folge sehen wir sehr viele junge Patienten mit Ängsten, Essstörungen und Depressionen oder suizidalen Gedanken. Jüngere haben etwa ausgeprägte Wutanfälle“, sagt die Professorin. Vor allem die Gruppe der jungen Menschen, die bereits vor der Krise psychiatrische Probleme gehabt habe, sei stark betroffen – und gefährdet. „Wir haben 100 zusätzliche Notaufnahmen niedersachsenweit und insgesamt einen Patientenzuwachs von 30 Prozent“, so Poustka. Keiner werde weggeschickt, „aber auch in diesem Bereich sind die Teams überlastet und erschöpft“.

Müde und traurig

Es gelte nun strukturiert herauszufinden, sagt die Jungendpsychiaterin, woher diese starken Belastungen konkret resultierten und wie Systeme gestärkt werden könnten, um eine langfristige psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten. Soziologie-Professor Berthold Vogel spricht von zwei Dritteln aller jungen Menschen, die sich während der Pandemie nicht wahr- und ernst genommen gefühlt hätten. „Familien müssen in ihren Ressourcen stärker unterstützt werden, und das gilt nicht nur für prekäre Familienverbünde.“

Kinderarzt Thomas Buck und seinen Kollegen bereiten vor allem die medizinischen Folgen einer Covid-Erkrankung ernsthafte Sorgen. Rund vier Prozent seien betroffen, das sogenannte Fatigue Syndrom sei die häufigste Auswirkung neben einer ausgeprägten Traurigkeit. „Wir müssen bessere Behandlungsoptionen für diese Kinder und Jugendliche entwickeln“, betont Buck. Langzeitfolgen müssten sehr ernst genommen werden. Daher plädiert auch der Kinderarzt gebetsmühlenartig für die Impfung – von Erwachsenen und soweit wie möglich auch Kindern und Jugendlichen. „Sie sind keine Treiber der Pandemie, im Sinne der Generationengerechtigkeit sollten jetzt alle Erwachsenen– vor allem Betreuer von Kindern - geimpft sein.“

Hygieneregeln weiter akzeptieren

Alle Beteiligten betonen, dass die Zeit drängt für klare Daten und Fakten hinsichtlich der Corona-Auswirkungen für junge Menschen. In den kommenden 12 Monaten dürfte aber noch nicht mit Ergebnissen zu rechnen sein. „Wir alle sollten daher zusehen, dass diese noch weitgehend ungeimpfte Personengruppe kein Covid bekommen“, so Buck. Die Hygieneregeln sollten daher noch so lange wie möglich akzeptiert werden.

Von Susanna Bauch