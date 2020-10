Hannover

Der Stresslevel in den Arztpraxen steigt seit Tagen wieder erheblich an – parallel zu den Corona-Infektionszahlen. Abhilfe könnten da Apotheken bringen, die nach NP-Informationen bald Covid-Schnelltests durchführen sollen. Doch auf die Apotheker kommen noch mehr Aufgaben zu.

Bislang dürfen nur Ärzte einen solchen Test durchführen. Diese Vorgabe allerdings will die Bundesregierung aufweichen und hat dafür den Entwurf für das Dritte Bevölkerungsschutzgesetz vorgelegt. Auf die Apotheker kommt also ein großes Stück Verantwortung zu – mit einem ganzen Rattenschwanz an rechtlichen und organisatorischen Fragen. „Wir sind dem im Grunde nicht abgeneigt, es muss aber genau geklärt werden, wie das praktisch umgesetzt werden soll“, sagt Frank Germeshausen, stellvertretender Vorsitzender des Landesapothekerverbands. „Müssen die Schnelltests in einen eigenen Raum durchgeführt werden? Wie muss der Mitarbeiter über Kleidung geschützt sein? Und: Darf jeder, der einen Schnelltest will, diesen in der Apotheke einfordern?“ Diese und weitere juristische Fragen lasse die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ( ABDA) derzeit klären.

Apotheker in Hannover machen sich Sorgen

Bei so manchem Apotheker lösen die Pläne der Regierung Sorgen aus. „Was ist wenn ein Kunde tatsächlich positiv ist? Wie sollen wir ihn zu den anderen Kunden im Verkaufsraum abgrenzen“, fragt sich eine Apothekerin aus Hannover im Gespräch mit der NP. Eine Möglichkeit, den Kunden sofort in einen Extra-Raum für den Test zu bringen, gebe es in den wenigsten Geschäften. Die Infektionsgefahr für die anderen Kunden sei so kaum abschätzbar.

Und auch die Sorge, sich selbst anzustecken, treibe viele Kollegen nun um, sagt sie. „Es ist ja schon jetzt so: Wer sich krank fühlt, kommt oft zuerst zu uns, anstatt zum Arzt zu gehen. Dadurch ist das Infektionsrisiko für Apotheker sogar höher, als für Ärzte. Wie wird das erst mit den Abstrichen?“ Von der Politik fordert sie deshalb mehr Hilfe ein. Entsprechende Schutzmaßnahmen und Schutzkleidung müsse unbedingt zur Verfügung gestellt werden. „Bislang werden wir in dieser Hinsicht zumindest sehr wenig unterstützt.“

Von einer hohen Belastung der Apotheker spricht auch Germeshausen, „aber nicht von einer Überlastung“, betont er. Im Zweifel müsse die Apotheke vor Ort selbst entscheiden, ob sie den Service leisten kann. Klar sei aber auch, so Germeshausen, dass auch die Apotheker ihren Teil beitragen müssen, um eine Überlastung des medizinischen Apparats zu verhindern.

Andererseits wäre es aber kontraproduktiv, wenn der Schnelltest von jedem, der sich krank fühlt, in der Apotheke angefordert werden könne. „Genau diese Überlastung, die wir verhindern wollen, würde am Ende ja die Apotheken treffen.“ Eine solche Praxis hält er deshalb am Ende für unwahrscheinlich.

Auch Grippeimpfungen sollen Apotheker übernehmen

Denn auch weitere Aufgaben kommen auf die Pharmazeuten zu: Neben dem Signal aus der Politik, vermehrt Desinfektionsmittel herzustellen und zu horten, sollen auch die derzeit stark angefragten Grippeimpfungen – auf Wunsch von Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) – ebenfalls in den Apotheken durchgeführt werden. Vorbild sind andere europäische Länder, in denen so eine höhere Durchimpfungsrate erreicht werden konnte. In sogenannten Testzentren in ganz Deutschland werde diese Praxis derzeit ausprobiert, so der Verbands-Vize. „Dabei wird Niedersachsen voraussichtlich als ganzes so ein Testzentrum sein. Hier wird also überall eine Impfung in den Apotheken möglich sein – auch wenn Apotheker rechtlich nicht dazu verpflichtet sind. Die Verträge sind kurz vor der Unterzeichnung.“

Bis man sich aber in der Apotheken nebenan impfen lassen kann, dauere es aber noch wohl noch einige Zeit. Nicht nur, weil Apotheker zunächst ärztlich geschult werden müssten. Gegen eine schnelle Umsetzung spricht auch, dass der Grippeimpfstoff aufgrund extrem hoher Nachfrage derzeit schwer zu bekommen ist. „In einigen Test-Apotheken in Deutschland wird das Impfen sogar schon wieder zurückgefahren“, so Germeshausen. Weitere Chargen an Impfstoff sollen in den nächsten Wochen peu a peu in die Apotheken geliefert werden.

Von Simon Polreich