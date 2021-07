Hannover

Nach der Sonder-Impfaktion von Tausenden Jugendlichen am vergangenen Wochenende in mehr als der Hälfte der niedersächsischen Impfzentren, wird das Angebot für diese Zielgruppe auch auf dem Messegelände in Hannover dauerhaft fortgesetzt. Über 1100 Eltern hatten dort allein am Sonntag ihre Kinder für die Sonderaktion des Landes angemeldet.

Weitere Termine für die Erstimpfung von Jugendlichen auf dem Messegelände gibt es bisher aber noch nicht, teilte die Stadt am Montag mit. Auch wie viele Jugendliche aktuell auf der Warteliste stehen, konnte das Sozialministerium in Hannover nicht beantworten. Allerdings sei die Liste stark geschrumpft, so Sprecher Oliver Grimm: „Es stehen insgesamt nur noch 13.000 Menschen drauf.“

Bindung an regionales Impfzentrum bleibt aufgehoben

Der Ministeriumssprecher erläuterte das weitere Vorgehen: Die Impfzentren dürften dauerhaft einen Teil ihrer Impfdosen des Biontech-Vakzins für die Impfung von Kindern und Jugendlichen reservieren und gezielt Termine für diese Personengruppe anbieten. Diese Termine würden ausschließlich über die Hotline des Landes unter 0800/99 88 665 vergeben. Auch die Bindung an das jeweilige regionale Impfzentrum bleibe für Jugendliche weiter aufgehoben, so Grimm.

Ärztekammer: Impfen gehöre in Hand der Kinderärzte

Unterdessen kommt von der niedersächsischen Ärztekammer Kritik daran, dass Jugendliche auch über die Sonder-Impfaktion hinaus in den Zentren und nicht ausschließlich bei ihren Kinderärzten immunisiert werden können. „Momentan leisten die Impfzentren sicherlich einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung, in dem sie kurzfristig auch Kinder und Jugendliche nach jeweils individueller Risikoabwägung und fachärztlicher Aufklärung impfen. Aber das sollte so bald wie möglich in die Regelversorgung übergehen“, sagt Sprecher Thomas Spieker.

Denn, so Kammer-Präsidentin Martina Wenker: „Die Ärzteschaft ist nie Erfüllungsgehilfe der Politik. Evidenzbasierte medizinisch-wissenschaftliche Erkenntnisse sind nicht politisch verhandelbar.“ Das Impfen gehöre daher schnellstmöglich in die Hand der niedergelassenen Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin zurück.

Drängt Land wegen fehlender Schulkonzepte auf Impfungen?

Bereits Anfang des Monats hatte Wenker das Drängen der Politik auf ein zügiges Impfen von Kindern und Jugendlichen scharf kritisiert. „Ich habe wenig Verständnis, wenn die Politik in dieses Thema eingreift“, sagte sie damals. Für Mediziner zähle allein die Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Diese empfiehlt derzeit eine Corona-Impfung nur für vorerkrankte Jugendliche.

Spieker betont zudem: „Alle Impfungen lassen im Übrigen die Politik nicht aus der Verantwortung, für einen möglichst reibungslosen Schulstart nach den Sommerferien zu sorgen. Hygienekonzepte und Luftfilteranlagen bleiben das Gebot der Stunde und werden für die Kinder und Jugendlichen auch langfristig segensreiche Wirkung haben.“

Von Britta Lüers