Hannover

Nico Röger, Chef von Hannover Concerts, zieht Bilanz von der Kultur-Reihe „Back on Stage“ und blickt im NP-Interview voraus in das Jahr 2022.

Gerade haben Sie Back on Stage beendet. Tags drauf kommt die Aussicht auf Veranstaltungen unter 2G-Bedingungen. Der Prozess bleibt dynamisch, oder?

Es ist ein Wechselbad der Gefühle. Wir sind erst einmal froh, dass wir diese erfolgreiche Konzertreihe abgeschlossen haben, mit einem tollen Künstler, einem Feuerwerk und zum Glück dann doch noch gutem Wetter. „Back on Stage“ war ein inneres Blümchenpflücken, für uns als Veranstalter, für das Team, aber auch für ganz viele Künstler. Das hat uns motiviert, trotz der Berg-und-Tal-Fahrt, die wir hinter uns haben und die uns in den nächsten Wochen und Monaten weiter bevorstehen wird.

Die Reihe war nicht darauf ausgelegt, kommerziell erfolgreich zu sein…

Nein, absolut nicht.

Was wollten Sie? Zeigen, dass man sicher veranstalten kann?

Das auch, ja. Die Fans sollten mit einem sicheren und einem guten Gefühl zu einem Konzert gehen können. Wir wollten zeigen, dass es die Live-Musik noch gibt. Back On Stage war ein Erinnerungsruf: Es gibt uns noch, es gibt die Künstler noch. Die Resonanz war so positiv… Wir haben tolle emotionale Momente erlebt. Und: Wir hatten keinen einzigen positiven Corona-Fall. Ganz offensichtlich hatten wir mit unserem Konzept den richtigen Riecher. Aber jetzt, da man realisiert, dass es vorbei ist, ist da auch ein wenig Wehmut. Jetzt muss man sich neue Dinge überlegen.

Corona-Spürhunde bei Konzerten

Eines dieser Dinge sind die anstehenden Konzerte mit Hunden, die Corona erschnüffeln können. Wie funktioniert das?

Daran arbeiten wir, also Hannover Concerts, die Tierärztliche Hochschule und die Firma ProEvent, seit einem Jahr. Jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass wir die Tests durchführen können. Das wird spannend. Die ersten Versuche sind sehr vielversprechend: Die Hunde haben eine höhere Trefferquote als jeder PCR-Test. Das gilt es nun zu beweisen und zu testen, wie man das für Veranstaltungen adaptieren kann.

Was bedeutet das für die Besucher?

Erst einmal müssen alle Testpersonen, also alle Besucher der Konzerte, in einem vorgegebenen Testzentrum einen Antigen schnelltest durchführen lassen. Im gleichen Vorgang wird einen PCR Probe entnommen, die nur ausgewertet wird, wenn Ein Hund positiv anzeigen sollte. Ebenso würde dann direkt in der Swiss Life Hall ein weiterer PCR-Test zum Abgleich durchgeführt. Nur so kann der direkte Vergleich zwischen Hund und der verschiedenen Testvarianten dargestellt werden

Alle Proben und Tests sind für die Besucher im Rahmen de Studie kostenfrei.

Studien brauchen ihre Zeit. Wann, glauben Sie, könnten regulär Veranstaltungen mit Corona-Schnüffelhunden durchführbar sein?

Da wir den Vergleich sofort haben, wird das Ergebnis sehr schnell vorliegen. Ich erhoffe mir eine sehr schnelle Auswertung. Wir haben die Veranstaltung extra im Wochenrhythmus gelegt, damit immer genug Zeit ist, die jeweilige Veranstaltung vor der nächsten auszuwerten. Und dann können wir hoffentlich die Politik davon überzeugen, dass das eine Alternative ist.

Normaler Betrieb 2022?

Nun werden Sie von der Realität ein wenig überholt: Das Land hat Veranstaltungen unter 2G-Bedingungen in Aussicht gestellt. Empfinden Sie das als Angebot oder als Handlungsanweisung?

Erst einmal ist es ein Angebot. Jeder weiß, dass wir wirtschaftlich denken und handeln sowie schnellstmöglich wieder ins Arbeiten kommen müssen. Darum müssen wir uns mit der 2G-Regelung beschäftigen und uns genau überlegen, ob wir diesen Weg mitgehen. Das aber liegt nicht nur an uns. Das liegt viel mehr an unseren Partnern und vor allem den Künstlern: So lange es nur die Vorgabe eines Landes und nicht bundeseinheitlich geregelt ist, wird kein Künstler sagen: Juhu, ich gehe auf Tournee. Denn eine Tour führt in den meisten Fällen durch viele Bundesländer und lässt sich finanziell mit vielen ausgefallenen Konzerten nicht darstellen.

Es bleibt alles spannend und wie die letzten Wochen und Monate sehr dynamisch.

Was ist mit den bereits verkauften Veranstaltungen?

Das kommt hinzu: Wir haben bereits viele Tickets im Umlauf, die unter anderen Bedingungen verkauft wurden.

Wagen wir einen vorsichtigen Blick in die Zukunft: Wann ist ein normaler Veranstaltungsbetrieb wieder vorstellbar?

Ich persönlich glaube, dass man nach der Bundestagswahl mehr sagen kann, wie es weitergeht. Unsere Einschätzung war immer, dass im Jahr 2022 wieder Dinge möglich sein werden, die zuletzt nicht möglich waren. Darauf arbeiten wir hin; man sieht das auch an den Veranstaltungen, die wir jetzt – für 2022 – in den Verkauf gegeben haben. Alles, was noch früher möglich sein wird, gehen wir natürlich gerne mit. Aber: Unabhängig von der Frage, ob wir veranstalten dürfen oder nicht, gibt es ganz viele Herausforderungen, die wir regeln müssen, bevor wir überhaupt wieder veranstalten können; vor allem in einem Maße wie vor Corona mit 500 Veranstaltungen im Jahr. Das Geschäft wird sich ändern. Dafür müssen wir zum Bespiel neues Personalakquirieren, neue Strukturen schaffen und zum Teil neue organisatorische und logistische Wege gehen. Unser Ziel ist, nächstes Jahr wieder erfolgreich durchstarten zu können.

Von Stefan Gohlisch