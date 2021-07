Nichtwahl von Anja Ritschel – eine Quittung für Hannovers OB Belit Onay?

Hannover

Am Ende einer langen Ratssitzung, die nach mehr als sieben Stunden um kurz nach 22 Uhr am Donnerstag vom Ratsvorsitzenden Thomas Hermann beendet wurde, gab es ein einprägsames Symbolbild: ein verpackter Blumenstrauß in einem Wassereimer. Der stand am Platz von Ratsherr Wilfried Engelke, dem Fraktionsvorsitzenden der FDP. Das schöne Blumenbouquet wollte er der neuen Witschafts- und Umweltdezernentin Anja Ritschel überreichen – als Glückwunsch zu ihrer Wahl. Dazu kam es nicht.

Anja Ritschel (Grüne) fehlten zwei Stimmen zur neuen Stelle. Die 55 Jahre alte Kandidatin von OB Belit Onay bekam 31 Ja-Stimmen und damit zwei zu wenig. Womit feststand: Mindestens drei Mitglieder der Ampelgruppe, die aus 33 Ratsmitgliedern und der Stimme des Oberbürgermeisters besteht, müssen gegen die Parteifreundin von Onay gestimmt haben. Eklat, Ohrfeige, Schienbeintrittt – die ersten Einordnungen nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses gingen gleich in Richtung Oberbürgermeister Onay.

Wollte OB auf die Schnelle eine Parteifreundin durchdrücken?

Am Tag danach, am Freitag, sah die Beurteilung nicht anders aus: Der Oberbürgermeister hat die Quittung für seine Art des Regierens bekommen, war aus Rathauskreisen zu erfahren. Seit Bekanntwerden des Rückzugs von Wirtschafts- und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette im März habe es immer wieder den Vortrag gegeben, die Wahl doch lieber dem neuen Rat zu überlassen.

Hat der OB – und mit ihm Teile der Ampelgruppe – aus Sorge vor veränderten Mehrheitsverhältnissen nach dem 12. September diesen Wunsch bewusst ignoriert? Wollte der Oberbürgermeister noch schnell eine grüne Parteifreundin durchdrücken, weil nach der Kommunalwahl eine andere Partei Anspruch erheben könnte auf dieses Schlüsseldezernat im Rathaus? Diese Fragen standen am Freitag offen im Raum.

Weitere Auffälligkeit: Der Rat der Stadt Hannover besteht aus 64 Mitgliedern, nur 55 haben ihre Stimme abgegeben. Auch wenn einige Ratsmitglieder verhindert waren am Donnerstag, so war zu beobachten gewesen, dass anwesende Ratsmitglieder ganz bewusst dem Wahlgang im HCC ferngeblieben waren – eine Abstimmung mit Füßen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ein Denkzettel für den Oberbürgermeister:

„Ritschel hat für Gezänk in der Ampel die Quittung bekommen“

„Heute hat Frau Ritschel für das anhaltende und zuletzt wieder an Straßensperrungen eskalierende Gezänk in der Ampel und deren Überheblichkeit, die Wahl eben nicht dem neuen Rat zu überlassen, die Quittung bekommen.“ Der Facebook-Eintrag von Juli Klippert von der Ratsfraktion Die Fraktion ist im Prinzip die Bestätigung dessen, was am Donnerstag an der Wahlurne in der Eilenriedehalle passierte.

Noch ein Fakt: Wegen des Alleingangs des OBs bei der Umsetzung der autofreien „Experimentierräume“ im Rahmen des Innenstadtdialogs wollte die FDP die Ampelgruppe schon vor Wochen verlassen. Auch die Sperrung der Raschplatz-Hochstraße zu Kunstzwecken für eine Veranstaltung des Landes sei nicht ausreichend mit den Fraktionen abgestimmt gewesen gewesen, hatte die FDP öffentlich moniert. Und geschmollt.

Grüne und SPD unter Schock – „ein schwerwiegender Vorgang“

Am Freitag hieß es, dem OB sei es in den zurückliegenden Wochen bis Donnerstag nicht gelungen, alle Mitglieder der Ampelgruppe inhaltlich mitzunehmen – sowohl beim Thema Straßensperren als auch bei der Wahl von Anja Ritschel. Man habe sich verhakt, so die Auffassung, und der OB habe es nicht verstanden, diese Probleme zu lösen. Sie sollen sich sogar bis auf die persönliche Ebene verschoben haben. Die Quittung dafür erhielt Onay am Donnerstag.

Wie geht es nun weiter? Die Ampelgruppe wird wohl halten. Vorerst. „Wir stehen zu der Ampel“, sagte Wilfried Engelke bereits am Donnerstag. „Wir werden uns in den kommenden Tagen intensiv und in aller Besonnenheit mit den Gremien von Partei und Fraktion beraten und in der kommenden Woche über das weitere Vorgehen entscheiden“, schrieb der Vorstand des Grünen Stadtverbandes an seine Mitgliede am Freitag. „Eine Reaktion sollte nicht aus der Betroffenheit des Moments heraus erfolgen.“

Dennoch habe es sich um einen „ausgesprochen schwerwiegenden Vorgang“ gehandelt, halten Gera Garlichs und Ludwig Hecke, die beiden Parteivorsitzenden, fest. Ähnliches war am Freitag von SPD-Parteichef Adis Ahmetovic zu hören: „Es ist schockierend, was passiert wird. Wir werden das in den kommenden Tagen analysieren.“

Personaldezernent Lars Baumann übernimmt vorerst

Für die Landeshauptstadt Hannover bedeutet die verhinderte Wahl von Anja Ritschel als Wirtschafts-und Umweltdezernentin, dass eines der wichtigsten Ressorts im Rathaus über Monate nicht besetzt ist. Auch wenn Personaldezernent Lars Baumann (Grüne) als nomineller Vertreter nach dem Ausscheiden von Sabine Tegtmeyer-Dette ab dem 1. August das Dezernat mit übernimmt, so gilt die Regel, dass kein Projekt angeschoben wird, mit dem sich ein neu gewählter Dezernent dann auseinandersetzen muss.

Anders formuliert: Es bleibt wohl vieles liegen oder wird in den nächsten Monaten nicht (richtig) angepackt. Am Freitag war im Rathaus noch nicht klar, ob einzelne Wirtschafts- und Umweltaufgaben auf andere Dezernenten übertragen werden. Genug zu tun hätten sie jedenfalls: Die Wiederbelebung des Einzelhandels und anderer lokaler Teile der Wirtschaft in der Corona-Pandemie und die Umsetzung der Energie- und Verkehrswende sind zwei Beispiele.

Hat Hannover bis Anfang 2022 keinen Wirtschaftsdezernenten?

Bis das Dezernat neu besetzt ist, dauert es voraussichtlich bis Anfang 2022. Es gibt Lösungen, aber die sind unrealistisch: Rein formell könnte der Rat mit Dreiviertel-Mehrheit drei Monate nach der Ablehnung einen eigenen, gemeinsamen Kandidaten aufstellen – bei der aktuellen Konstellation im Rat sehr unwahrscheinlich.

Zweite Möglichkeit: Nach der Kommunalwahl kommt der alte Rat noch einmal am 23. September zusammen, dann könnte der Oberbürgermeister einen Personal-Vorschlag zur Wahl stellen – nach der Schlappe vom Donnerstag ebenfalls sehr unwahrscheinlich. Belit Onay könnte sogar Anja Ritschel wieder ins Rennen schicken. Doch ob er das macht und auch die 55-Jährige noch möchte – ebenfalls sehr unwahrscheinlich. Politisch klug wäre es ohnehin nicht.

Das Bewerberverfahren wird aller Voraussicht nach also neu aufgerollt – und fällt dann in eine Zeit mit möglicherweise neuen politischen Konstellationen. Welche Fraktion erhebt nach dem 12. September Anspruch auf das Dezernat? Welche politischen (Wahl-) Konstellationen gibt es dann? Antworten darauf gibt es offiziell erst am 4. November. Das ist das Datum der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Rates.

Bleibt noch die Frage nach dem Blumenstrauß vom Donnerstagabend zu beantworten: den nahm Wilfried Engelke mit nach Hause. „Dann bekommt ihn eben meine Frau“, sagte er.

Von Andreas Voigt