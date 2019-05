Hannover

Es soll das neue Zukunftsmodell auf drei Rädern werden: Anfang des Monats präsentierte Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) das neue Cargo-E-Bike auf der Micromobility Messe. Das Elektro-Dreirad soll noch in diesem Herbst auf den Markt rollen. Mit seinen 210 Kilogramm Nutzlast ist es vor allem für die Lieferdienste in den Innenstädten gedacht. Doch nun gibt es kräftig Gegenwind für das Lastenrad mit dem Continental-Antrieb, das in einer eigenen Halle im VWN-Werk in Stöcken produziert wird.

„Wie auf einem Wackelpudding“

Das Fachmagazin „aktiv Radfahren“ hat das Cargo-E-Bike getestet und fällt ein desaströses Urteil über den Prototypen. „In dieser Form ist das Rad schlicht nicht fahrbereit“, heißt es in dem Testbericht. Das Hauptproblem seien die Kurven. Demnach sei es nicht möglich, mit dem Elektrorad vernünftig zu lenken – ohne dabei Gefahr zu laufen, umzukippen. Denn schon bei Geschwindigkeiten mit deutlich weniger als 15 Kilometer die Stunde neige das Dreirad in den weiten Kurven der Teststrecke dazu, zu kippen.

Auch die zweite Version des Cargobikes mit einer speziellen Neigetechnik fällt durch. Das Dreirad lege sich zwar in die Kurve, werde dadurch aber nicht stabiler bei der Fahrt. Denn das Rad ließe sich kaum aufrichten. „Das destabilisiert die Kurvenfahrt noch einmal mehr. Fahreindruck: Wie auf einem Wackelpudding“, urteilt der Tester. Er fragt sich, warum der Autobauer das Fahrrad überhaupt auf der Messe präsentiert hat. Entweder spiele es überhaupt keine Rolle für den Konzern oder der Druck sei zu hoch. „So ist den Entwicklern lieber, ein fahruntaugliches Produkt zu präsentieren als gar keins.“

Kurvenfahrten nicht einfach

Immerhin: Die Lastenräder sähen schick aus und auch der Motor mit einer Batterie, die genug Energie für 100 Kilometer bereitstellen soll, funktioniert. Diese Zahl hatte zuletzt auch diverse Politiker beeindruckt. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies war bei seinem Besuch im Stöckener Werk im März angetan vom damaligen Prototypen.

Niedersachsens Umweltminister Stefan Lies testen das VWN-Lastenrad. Quelle: Dröse

Die Tests fallen nicht überall so negativ aus wie in dem Fachmagazin. Andere Medien kritisieren zwar auch, dass das Lenken nicht so einfach sei. Zudem sei das Lastenrad sperrig und habe einen großen Wendekreis bei Kurvenfahrten. Zumeist lautete das Urteil allerdings, dass die Fahrer den richtigen Dreh mit ein bisschen Übung schon herausbekommen würden.

VWN nimmt sich „Kritik zu Herzen“

VWN verweist darauf, dass es sich bei dem Cargobike noch um einen Prototypen handelt. „Das weist noch einen entsprechenden Entwicklungsstatus auf. Dennoch nehmen wir die Kritik zu Herzen“, sagte ein VWN-Sprecher. Die Punkte würden in die Weiterentwicklung des Lastenrads einfließen. Im Herbst werde schließlich ein „erprobtes, zuverlässiges und serientaugliches“ Cargo-E-Bike auf dem Markt kommen, verspricht VWN.

Von Sascha Priesemann