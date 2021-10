„Nicht einmal Mindestlohn“: Braucht Hannovers Rat Profi-Politiker?

Hannover

Wenn im November erstmals Hannovers neu gewählter Rat zusammenkommt, wird trotz anderer Mehrheiten eines so sein wie vorher: Im ehrwürdigen Saal im Rathaus werden in den kommenden Jahren viele Angestellte des Öffentlichen Dienstes sitzen, Beamte, Mitarbeiter von Abgeordneten, einige Anwälte und Ruheständler – und deutlich weniger Frauen als Männer.

Nur 19 der 64 Ratsmandate gingen an Frauen. Besonders drastisch ist das bei der CDU. Von 13 Mitgliedern der Fraktion sind nur zwei weiblich. Der neue Fraktionschef Felix Semper findet das „nicht zufriedenstellend“. Er sieht allerdings auch ein strukturelles Problem. „Der Rat ist kein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Es gibt dort nicht nur zu wenig Frauen. Auch viele Berufe kommen dort überhaupt nicht vor“, kritisiert er. Die ehrenamtliche Arbeit sei, so wie sie aktuell organisiert sei, „kaum mit Familie und Beruf vereinbar. Wir müssen uns mit den verschiedenen Fraktionen dringend zusammensetzen, um Strukturen zu schaffen, bei denen mehr Frauen und Menschen aus anderen Berufen kandidieren können“, fordert der CDU-Mann.

Arbeit in Hannovers Rat „mindestens ein Halbtagsjob“

Semper, der als Anwalt für eine Kanzlei arbeitet, kann sich seine Arbeit immerhin weitgehend frei einteilen. Um seine neue Rolle als Fraktionschef jedoch ausfüllen zu können, musste er jedoch seine Arbeitszeit reduzieren. „Wer die Ratsarbeit Ernst nimmt, muss sich mindestens auf einen Halbtagsjob einstellen“, berichtet er.

Musste seine Arbeit reduzieren: Felix Semper, der neue Fraktionschef der CDU. Quelle: Nancy Heusel

13 Ausschüsse müssen von den Parteien besetzt werden. Hinzu kommen unzählige weitere Posten in Aufsichtsräten, Stiftungen und Kuratorien, die von Mitgliedern des Rates wahrgenommen werden müssen. Insgesamt eine dreiseitige Liste in DinA4-Größe. Einladungen von Vereinen, Verbänden, Ehrungen und Bürgerinitiativen sind dabei noch gar nicht berücksichtigt. „Vor allem für Leute, die im Schichtdienst, etwa in der Pflege oder Industrie arbeiten, ist das überhaupt nicht machbar“, kritisiert Linken-Fraktionschef Dirk Machentanz, der im Büro des Bundestagsabgeordneten Dieter Dehm beschäftigt ist.

Kommunalpolitik? Viele Arbeitgeber machen da nicht mit

Zumindest theoretisch müssen Arbeitgeber die Ratsmitglieder für diese Aufgaben freistellen. Den Ausfall ihrer Mitarbeiter bekommen sie mit maximal 37 Euro pro Stunde erstattet, um mit dem Geld jemanden bezahlen zu können, der die Aufgaben des Ratsmitglieds übernimmt. In manchen Berufen sind die Stundensätze jedoch deutlich höher. Der Fachkräftemangel ist ein weiterer Grund dafür, dass sich viele Arbeitgeber darauf nicht einlassen wollen. Namen will niemand in der Zeitung lesen. Aber fast alle Fraktionen wissen von Fällen zu berichten, bei denen Ratsmitglieder von ihren Arbeitgebern massiv unter Druck gesetzt wurden, ihr Mandat niederzulegen. Oder aus demselben Grund gar nicht erst kandidierten.

Zwar bekommen die Ratsmitglieder auch selbst eine Entschädigung. Sie wurde gerade erhöht und liegt jetzt bei 520 Euro im Monat. Den tatsächlichen Aufwand spiegelt das aber kaum wieder. „Wenn ich die Aufwandsentschädigung ins Verhältnis zu den Stunden setze, die ich mich im Rat engagiere, bekomme ich nicht einmal den Mindestlohn. Dafür würde ein Student nicht einmal sein Bein aus dem Bett haben“, sagt FDP-Mann Wilfried Engelke, dem als Fraktionschef monatlich rund 1300 Euro Aufwandsentschädigung zustehen. Er ist im Hauptberuf Handwerksmeister und leitet einen Klempnerbetrieb.

„Bekomme nicht einmal Mindestlohn“: FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke investiert viel Zeit in seine Arbeit im Rat. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ratsmitglieder in München bekommen mindestens 2300 Euro

„Von der Struktur her ist die Aufgabe der Ratsmitglieder für ein Ehrenamt eigentlich nicht geeignet“, findet die Grünen-Fraktionsvorsitzende Elisabeth Clausen-Muradian, die selbstständige Anwältin ist. Sie kann sich ihre Zeit zwar freier einteilen als Angestellte. „Aber ich muss meine Arbeit oft bis spät in die Nacht und an den Wochenenden nachholen“, berichtet sie.

Andere Städte zahlen deutlich mehr. In München etwa sind die Ratsmitglieder in Sachen Bezahlung zumindest Halbprofis. Sie bekommen rund 2300 Euro Grundentschädigung, in Stuttgart sind es immerhin 1500 Euro. Offensiv fordern will in Hannover solche Summen jedoch niemand. Zu groß ist die Sorge vor dem fast schon routinemäßigen Vorwurf, dass sich die Politik doch ohnehin nur die Taschen vollmachen wolle.

Arbeitet oft bis spät in die Nacht: Grünen-Fraktionschefin Elisabeth Clausen-Muradian. Quelle: Tim Schaarschmidt

Immerhin: Online-Sitzungen sollen auch nach Corona bleiben

Helfen könne, da sind sich die Parteien einig, eine familien- und berufsfreundlichere Organisation der Sitzungen. Einige Ausschüsse beginnen bereits um 13 Uhr, andere um 14 oder 15 Uhr, wohl auch mit Rücksicht auf die Arbeitszeiten der Mitarbeiter der Verwaltung, wie Clausen-Muradian glaubt. „Wenn mehr Ausschüsse am Nachmittag oder auch mal am Abend stattfänden, wäre das für viele Berufstätige sicherlich günstiger“, sagt die Grüne. Sie plädiert für „flexiblere Arbeitszeiten auch bei der Verwaltung“.

SPD-Fraktionschef Lars Kelich, der hauptberuflich für den Landtagsabgeordneten Stefan Politze arbeitet, setzt sich dafür ein, dass die Sitzungen der verschiedenen Gremien auch nach der Corona-Pandemie in hybrider Form stattfinden sollten, sodass Ratsmitglieder auch künftig die Gelegenheit hätten, sich digital zuzuschalten. Laut Stadt könnte dazu der Landtag schon bald die Weichen stellen. CDU und SPD hätten eine entsprechende Änderung im niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz vorgeschlagen. Sollte diese tatsächlich wie geplant Mitte Oktober beschlossen werden, könne das auch der Rat in seine Hauptsatzung mit aufnehmen, erklärt Stadtsprecher Felix Weiper.

Hilft ein Benachteiligungsverbot wirklich?

Zudem will der Landtag ein Benachteiligungsverbot beschließen, sodass Kommunalpolitiker durch die Ausübung ihres Mandates keine Nachteile bei ihren Arbeitgebern bekommen. In der Praxis könnte die Umsetzung jedoch schwierig werden. Denn wenn ein Mitarbeiter wegen seines kommunalpolitischen Engagements bei einer Beförderung übergangen wird oder unliebsame Aufgaben zugeteilt bekommt, wird sich das oft schwer nachweisen lassen.

„Es ist oft auch ein mentaler Druck, der auf die Abgeordneten ausgeübt wird. Das ist natürlich nicht zulässig, aber in der Praxis schwer zu belegen“, sagt Grünen-Fraktionschefin Clausen-Muradian. Für ihren SPD-Kollegen Kelich steht ohnehin fest: „Der Rat ist kein Feierabend-Parlament, sondern ein semiprofessionelles. Das weiß man aber auch, bevor man ein Mandat annimmt“.

Von Christian Bohnenkamp