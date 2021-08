Nicht angeschnallt: Frau (54) bei Unfall nahe Hannover schwer verletzt

Hannover/Koldingen

Unfall mit drei Autos in der Nähe von Hannover: In Koldingen ist eine Frau (54) schwer verletzt worden. Die 54-Jährige, die den Zusammenstoß verursacht hatte, war nicht angeschnallt. Das teilte die Polizei in Hannover am Sonntag mit.

Es passierte auf der Bundesstraße 443: Dort war die 54-Jährige am Freitag gegen 18.15 Uhr mit ihrem Seat Ibiza in Richtung Kolldingen unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt herrschte zähflüssiger Verkehr.

In Höhe der Leinebrücke fuhr die Frau mit deutlich höherer Geschwindigkeit auf den langsameren Ford Ranger eines Mannes (21) auf. Durch die Wucht des Aufpralls krachte das Auto des 21-Jährigen dann auf einen vorausfahrenden VW Eos, der von einem 40-Jährigen gesteuert wurde.

Schwerverletzte in Klinik

Während die beiden Männer die Kollision unverletzt überstanden, kam die 54-Jährige mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Warum sie auf ihren Vordermann auffuhr, ist unklar. Sicher ist aber: Die Frau war zum Zeitpunkt des Unfalls nichts angeschnallt.

Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 7000 Euro. Wegen des Unfalls kam es auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Koldingen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Von Britta Mahrholz