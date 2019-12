Nezihe Gündogdu: Sie pfiff das Skandalspiel in Burgdorf

Hannover

Nezihe Gündogdu ist Lehrerin und Fußball-Schiedsrichterin. Ende September pfeift die 52-Jährige ein Spiel, das später bundesweit Schlagzeilen machen soll. Die C-Jugendlichen der TSV Burgdorf und des FC Lehrte treffen aufeinander. Die Nachwuchskicker sind alle noch Teenager, eigentlich kein Problem.

Kurz vor dem Abpfiff, die TSV führte mit 6:5, eskaliert das Spiel allerdings völlig. Die Burgdorfer greifen mit Schlägen und Tritten einen 13-jährigen Lehrter an, für den das Spiel wegen des Verdachts auf innere Blutungen im Krankenhaus endete. Medien aus ganz Deutschland berichten von dem „Gewaltexzess“ bei Hannover.

„Ihr kennt euren Ruf“

Gündogdu kann sich noch gut an das Spiel erinnern. Sie hat aber eine andere Meinung über das, was dort passiert ist. „Ich lehne Gewalt auf dem Fußballplatz ganz klar ab und das war nicht schön“, sagt sie, „aber für mich wurde das Geschehen dort zu sehr dramatisiert.“

Nezihe Gündogdu ist Lehrerin am Kurt-Schwitters-Gymnasium. Quelle: Michael Wallmüller

Wie hat sie das Spiel erlebt? Als sie in Burgdorf ankam, habe der Lehrter Trainer sie direkt angesprochen und vor den Gegenspielern gewarnt. Sie seien aggressiv und unfair. Doch Gündogdu will sich immer erst selbst ein Bild machen. „Als Schiedsrichterin will ich neutral in die Spiele gehen.“

An diesem Samstag geht Gündogdu vorab nochmal in die Kabine der Burgdorfer. Sie sagte: „Ihr kennt euren Ruf. Ich habe auch einen Migrationshintergrund. Zeigt denen, dass es auch anders geht.“ Gündogdu ist redegewandt und selbstbewusst. Ihre Worte kommen an, als Lehrerin weiß sie, wie sie mit Jugendlichen reden muss.

Gündogdu: Burgdorfer hätten nicht abgemeldet werden dürfen

Das Spiel sei dann auch normal gelaufen, bis ein Burgdorfer das spätere Opfer vor der Bank der Heimmannschaft foulte. Beide Spieler schubsten sich, die TSV-Einwechselspieler liefen auf den Platz. „Von dort an hatte ich das Spiel nicht mehr unter Kontrolle“, räumt Gündogdu ein. Es kam zur Rangelei, sie pfiff das Spiel ab. Selbst habe sie sich nicht bedroht gefühlt.

Der Polizei gab sie noch ihre Daten und fuhr dann nach Hause. Über die späteren Berichte in die Medien wunderte sie sich. „Wenn es so schlimm gewesen wäre, wäre ich nicht nach Hause gefahren.“

Bei der anschließenden Verhandlung am Sportgericht, seien die Burgdorfer „ganz klein“ gewesen, hätten sich mit Plakaten bei den Lehrtern entschuldigt. „Sie haben Reue gezeigt“, sagt Gündogu. Dass das Team später vom Spielbetrieb abgemeldet wurde, hält sie für einen Fehler. „Der Sport ist eine gute Möglichkeit, dass die Jugendlichen lernen, wie sie mit Konflikten umgehen können.“

„Aus Verboten lernt man nichts“

In der Burgdorfer Mannschaft hätte es einige Spieler, die als Flüchtlingskinder aus Kriegsgebieten nach Deutschland gekommen sind. „Sie haben sehr häufig erfahren, wie Dinge mit Gewalt gelöst werden“, sagt Gündogu. Wenn ein erwachsener Mann zum Schlag ausholen würde, sei das was anderes. Aber Kinder? „Aus Verboten lernt man nichts“, ist überzeugt. Man müsse sprechen und Lösungen suchen.

Bei der TSV Burgdorf eskalierte das C-Jugendspiel. Quelle: Antje Bismark

Gerade der Fußball helfe den benachteiligten Jugendlichen für irgendwas Anerkennung zu finden. „Wenn sie nicht mehr spielen dürfen, machen sie womöglich dumme Sachen auf der Straße“, befürchtet Gündogdu.

Sie arbeitet als Lehrerin im Kurt-Schwitters-Gymnasium in Misburg. Dort unterrichtet sie Sport und Englisch. An der Schule ist sie bekannt, auch wegen ihres berühmten Bruder Mustafa Gündogdu. Er hat als „ Mousse T.“ Musikkarriere gemacht.

Schiedsrichterin aus Leidenschaft

„Ich glaube schon, dass es generell unter Jugendlichen ein Gewaltproblem gibt“, meint sie. In der Schule vermittelt sie längst nicht mehr nur den Lernstoff aus den Büchern. Sie müsse die Kinder teilweise erziehen. Eigentlich die Aufgabe der Eltern. „Doch die halten sich raus. Sie haben einfach nicht mehr genug Zeit für die Kinder oder nehmen die sich nicht“, vermutet Gündogdu. In vielen Familien gebe es einfach auch zu viel Gewalt.

Das spüren wohl auch die Trainer auf dem Fußballplatz. Auch sie bringen nicht mehr nur die richtige Schusstechnik bei. Sie müssen ebenso das klären, was in den Familien schief läuft. „Da ist man als einziger Trainer ohne entsprechende Ausbildung schnell überfordert“, meint Gündogdu.

Als Schiedsrichterin pfeift sie Spiele bei der Jugend und den Frauen. Bei der Herren ist sie als Assistentin dabei. Selbst gespielt hat sie nie. „Ich wollte mich einfach weiterbilden. Und viele Kinder in der Schule spielen nunmal Fußball.“

Ein Freundschaftsspiel, bei dem alle nur gewinnen

Trotz der Nachrichten über Angriffe auf Schiedsrichter hat sie keine Angst. Sie vertraut auf ihre Fähigkeiten. „Ich versuche die Konflikte auf dem Platz zu lösen, indem ich viel rede.“ Und letztlich ist sie überzeugt, dass der Fußball-Verband NFV sie nicht zu Spielen schickt, in denen gefährdet ist. Sie empfiehlt jedem, Schiedsrichter zu werden. „Man wird auch selbstbewusster und lernt Entscheidungen zu treffen.“

Eine Begegnung würde sie in ihrer Laufbahn gerne nochmal pfeifen: Ein Freundschaftsspiel zwischen der C-Jugend der TSV Burgdorf und des FC Lehrte. Ganz ohne Randale, aus denen die Teenager lernen können. „Da können alle nur mit gewinnen – auch, wenn sie das Spiel verlieren würde.

Von Sascha Priesemann