Hannovers Kitas wagen den Neustart. Der eingeschränkte Regelbetrieb, wie ihn das Kultusministerium nennt, löst ab dem 22. Juni die Notbetreuung ab. Doch wie viel Regelbetrieb lassen diese Einschränkungen tatsächlich zu? Die Träger und ihre Einrichtungen müssen einen Spagat zwischen pädagogischem Auftrag, strengen Hygieneauflagen und ausgedünntem Personal meistern. Wie viel Betreuung sie welchem Kind ab Montag anbieten können, ist je nach Standort unterschiedlich.

Es werde bis zur Sommerpause keine Rückkehr zum vor der Corona-Pandemie gewohnten Regelbetrieb geben können, hatte Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) schon bei der Ankündigung der neuen Vorgaben betont und so zu hohe Erwartungen gedämpft. Was unter den Bedingungen in den Kitas nun tatsächlich möglich ist, sorgt in Teilen dennoch für Ernüchterung. Mittlerweile haben viele Einrichtungen ihre Elternschaft über den Fahrplan informiert. In Rundschreiben der Kita-Leitungen ist immer wieder die Rede von „großen Herausforderungen“ bis hin zu „erheblichen Sorgen“.

Strikte Gruppentrennung

Was kann ab Montag grundsätzlich geleistet werden und was nicht? In einigen Punkten lässt das Land den Trägern und Kommunen freie Hand. Ganz klar sind die Vorgaben dagegen in Bezug auf die Zusammensetzung der Gruppen. Alle Kinder werden ausschließlich in ihren Gruppen aus der Zeit vor der Schließung betreut. Auch die Notbetreuungs –und Vorschulkinder kehren in ihre alten Gruppen zurück. „Offene Gruppenkonzepte sowie die Durchmischung von Gruppen in jeglicher Art sind nicht zulässig. Jeder Gruppe werden von vorneherein bestimmte Räumlichkeiten zugeordnet“, fast Sebastian Schumacher, Sprecher des Kultusministeriums, zusammen. Die Nutzung von gruppenübergreifenden Flächen, beispielsweise Bewegungsräume, ist nur erlaubt, wenn diese zeitgleich immer nur durch eine Gruppe genutzt wird. Dazwischen muss gründlich gereinigt und desinfiziert werden.

Die damit verbundene Aufgabe des offenen Gruppenkonzeptes ist für Erzieher wie für die Kinder eine bittere Pille. „Die eigentlichen pädagogischen Konzepte sind auf eine offene Nutzung aller Spielbereiche ausgerichtet. Die Gruppentrennung bei Vollbelegung wird für die Kinder und die pädagogischen Betreuungskräfte pädagogisch und organisatorisch sehr herausfordernd sein“, sagt Stadtsprecherin Susanne Stroppe. Als „Rückkehr zur Pädagogik aus den 70er- und 80er-Jahren“ bezeichnet Ingrid Kröger, Kita-Fachbereichsleiterin der AWO, das, was sich ab Montag in den Einrichtungen abspielt. Anstatt sich wie gewohnt frei in der Kita und auf dem Außengelände zu bewegen, dürfen die Kinder die ihnen zugewiesenen Räume stundenlang nicht verlassen.

Keine einfache Situation, wenn 25 Kinder sich auf 50 Quadratmeter beschränken müssen. Theoretisch steht es den Einrichtungen frei, die Gruppen zu teilen. „Wir werden aber nur so viele Gruppen anbieten können, wie es die Räume hergeben“, sagt der im Stadtkirchenverband für Kitas zuständige Superintendent Karl Ludwig Schmidt. Das sei maximal die normale Anzahl der Regelgruppen. „Ansonsten könnten wir die Gruppentrennung nicht aufrechterhalten.“ Auch auf dem Außengelände, beim Bringen und Abholen, dürften sich die Kinder nicht begegnen. Wo es der Platz hergibt, sind die Außengelände der AWO-Kitas beispielsweise mit Flatterband in mehrere Spielzonen unterteilt. In den städtischen Kitas ist für die Nutzung von Gemeinschaftsflächen und Außengelände laut Sprecherin Stroppe ein „schichtbezogenes Nutzungskonzept“ zu erstellen.

Schichtbetrieb

Eine Alternative zu vollen Räumen ist die Betreuung aufgeteilter Gruppen im Schichtbetrieb. Was in der Schule funktioniert, hat in den Kitas jedoch einen Haken. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Erzieher sollen laut Vorgabe des Kultusministeriums in einer festen Gruppe bleiben. Damit es nicht zu Überschneidungen kommt, müsste für jede weitere Gruppe auch mehr Personal eingesetzt werden. „Wir werden prüfen, in welchen Kindertagesstätten ein Schichtbetrieb aufgrund des verfügbaren Personals möglich ist und das dann auch entsprechend umsetzen“, sagt Superintendent Schmidt.

Mehrere Schichtmodelle kommen infrage. Eine Aufteilung in Vormittags- und Nachmittagsgruppen, aber auch ein Wechsel im Halbwochentakt. Beim DRK sei etwa das „Hauptziel all unserer Planungen“, dass jedes Kind täglich betreut wird. „Sollte es trotzdem zu Engpässen kommen, werden Modelle angestrebt, die eine faire Vergabe der vorhandenen Betreuungszeiten ermöglichen“, erklärt Sprecherin Christina Blachnik. Bei der AWO kommen laut Ingrid Kröger verschiedene Varianten infrage: „Das variiert je nach Situation der einzelnen Kitas“.

Gestaffelte Rückkehr

Nicht alle Kinder kehren am Montag gleich wieder zurück. Die meisten Einrichtungen werden sie gestaffelt aufnehmen. „Wir gehen davon aus, dass viele Kinder sich nach so langer Zeit ohne Kindertagesstättenbesuch wieder an den Alltag in der Kita gewöhnen müssen. Insofern werden wir in den Tagen nach dem 22. Juni Stück für Stück die zur Verfügung stehenden Plätze füllen und den Betrieb wieder hochfahren“, sagt Karl Ludwig Schmidt von der Landeskirche. Dieser Prozess zieht sich dort über zwei Wochen. In einigen Kitas kehren die letzten Kinder erst am 6. Juli zurück.

In den AWO-Einrichtungen soll die Aufnahme bereits zum Ende der kommenden Woche abgeschlossen sein. „Bei uns kommt ein Teil am Montag für drei Tage, der andere Teil am Donnerstag für zwei Tage“, erklärt Manuela Thierling, Leiterin der AWO-Kita Elmstraße, die Staffelung. Sie erwartet 80 von 96 Kindern zurück. Nur bei 16 verzichten die Eltern wegen des Infektionsrisikos auf das Angebot. „Das zeigt auch, wie groß mittlerweile die Not in den Familien ist“, sagt die Leiterin. Trotz der vielen Einschränkungen seien die Eltern „einfach nur dankbar“, dass der Nachwuchs wieder in die Kita gehen dürfe. Peter Schulze, Vorsitzender des Stadtelternrats, spricht von einem Kompromiss, der nicht allen Eltern entscheidend helfen wird. „Den Druck haben jetzt die Kitas und Erzieher, das alles irgendwie hinzubekommen.“

Aufstocken mit fachfremden Personal

Nicht nur die beengte Raumsituation bereitet den Einrichtungen Sorgen. Teilweise fehlt es auch an Erziehern, weil diese selbst zur Corona-Risikogruppe gehören. Deshalb erlaubt das Kultusministerium, dass anstelle der obligatorischen zweite Fachkraft „eine andere geeignete Person mit der Wahrnehmung von Aufsichtspflichten betraut werden darf“. Bedingung: Mindestens eine sozialpädagogische Fachkraft soll in der Gruppe tätig sein. Kritik an der Aussetzung des „Fachkraft-Kind-Schlüssels“ kam prompt von der Gewerkschaft Verdi. Auch die Mehrzahl der Träger winkt ab. „Wir sehen das kritisch. Denn das führt dazu, dass das Qualitätsniveau in unseren Kindertagesstätten abgesenkt würde. Das ist absolut nicht unser Ziel“, sagt Superintendent Schmidt. Abgesehen davon sei es schwierig, für einen so kurzen Zeitraum geeignetes Personal zu finden. Allein das Ausstellen eines polizeilichen Führungszeugnisses könne mehrere Wochen dauern.

Auch das DRK will kein fachfremdes Personal ohne pädagogische Ausbildung einsetzen. Sprecherin Blachnik verweist auf das Kinderschutz-Konzept, das die „Richtschnur für die Arbeit in den Kitas“ sei. „Dazu gehört eine besonders kinderschutzsensible Haltung, welche wir durch intensive Schulung und Beratung aufgebaut haben. Der Einsatz von fachfremdem Personal würde ein Abrücken von diesen wie auch den weiteren, Standards pädagogischer Qualität in unseren Einrichtungen bedeuten.“

Kein Anspruch auf Vollzeitbetreuung

Kultusminister Tonne betont, dass die Kitas „noch nicht auf Volllast“ fahren könnten. Um trotzdem allen Kindern ein Angebot machen zu können, werde es zeitliche Einschränkungen bei den Öffnungszeiten geben. Das betrifft auch die bislang in Notgruppen vollzeitbetreuten Kinder von Eltern mit systemrelevanten Berufen. Denn mit dem Ende der Notbetreuung kehren sie in ihre alten Gruppen zurück und bekämen dann je nach Kita und Schichtmodell weniger Betreuungszeit als bisher. „Im Einzelfall kann das passieren“, sagt Ingrid Kröger von der AWO.

Von André Pichiri