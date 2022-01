Neustart hat nicht funktioniert: Der Club Zaza ist endgültig Geschichte

Hannover

Es hat sich ausgetanzt im Zaza am Raschplatz. Der Versuch eines Neustarts nach dem Tod von Clubgründer Jürgen Uhlenwinkel im September 2021 ist gescheitert. Nach Angaben des Gebäudeeigentümers hat der eingesetzte Notgeschäftsführer die Schlüssel zurückgegeben. Es sollen zuletzt wohl auch wieder Mietzahlungen ausgeblieben sein.

Zaza, Baggi und Dax als ,Bermudadreieck’

Das kleine Zaza hatte zusammen mit der Dax-Bierbörse und der Osho-Baggi das gern apostrophierte ,Bermudadreieck’ hinter dem Hauptbahnhof geformt. Wer spät noch tanzen wollte, war willkommen.

Da war er schon gezeichnet von einer Leber-Transplantation: Jürgen Uhlenwinkel im Zaza. Er starb 65-jährig im September. Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Uhlenwinkel hatte sich ursprünglich in der Baggi-Disco vom Türsteher zum Teilhaber hochgearbeitet, dann 1992 das Schultz übernommen und zum Zaza umgebaut. Meist saß er bis spätnachts selbst an der Tür und begrüßt Stammgäste. Häufig soll Bodo Linnemann aus dem nahen Casa Blanca noch mit dem gesamten Tresenteam vorbeigekommen sein, als „die kleinste Diskothek der Welt“ noch neben dem Raschplatz-Pavillon logierte. Gemeinsames Feiern der Branchengrößen statt Konkurrenz.

Von Oliver Kahn bis H. P. Baxxter

Aber auch überregionale Prominenz zeigte sich gern im Zaza. Nationaltorwart Oliver Kahn und Entertainer Stefan Raab, Sänger H. P. Baxxter und Schauspieler Dieter Tappert ließen sich blicken, legendär waren die Neujahrspartys – aber nicht nur bei denen wurde auf den Tischen getanzt.

Feiern trotz Corona: Auch in der Pandemie war das Zaza zeitweilig gut besucht. Dieses Bild entstand unmittelbar vor dem Spätsommer-Lockdown 2021. Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Zuletzt blieben immer öfter die Mietzahlungen aus. Eine Räumungsklage gegen das Zaza aber scheiterte 2020, der Mietvertrag hätte bis 2034 laufen dürfen. Nachdem dann Uhlenwinkel 65-jährig starb, führte zunächst Mohammed Ali Reslan als Notgeschäftsführer das Zaza weiter. Der HAZ sagte er im Herbst, dass er die Clubräume auf beiden Etagen umbauen und einige Elemente am Design verändern wolle. Die Corona-Krise dürfte allerdings dazu beigetragen haben, dass es mit der Wirtschaftlichkeit immer schwieriger wurde.

Wohl kein Club mehr

Rogier Oude Luttikhuis, der als Gebäudemiteigentümer die Gewerbeetagen des Bredero-Hochhauses zu neuer Blüte führen will, bestätigt das finale Zaza-Aus. Man überlege jetzt, was als Nachnutzung besser zu dem Standort passen könne, sagt Luttikhuis. Ein Club aber werde es wohl nicht mehr werden.

Das ,Bermudadreieck’ am Raschplatz, in dem man sich nachts verlieren kann, besteht auch so weiter. Das Palo Palo gehört schon lange zum Nachtleben am Hauptbahnhof. Neu ist das RP5 hinzugekommen. Und im Sockel des Bredero-Hochhauses, wenige Meter vom Zaza-Eingang entfernt, steht mit dem Sinus das nächste Club-Konzept in den Startlöchern.

Ein Bild aus alten Tagen: Party im Zaza. Quelle: Zaza

Neuer Club Sinus über dem Sausalitos

Über dem Sausalitos-Eingang will in Kürze der Hannoveraner Jakob Bach einen Lounge-Club mit bis zu 250 Plätzen eröffnen. Der Umbau ist weitgehend abgeschlossen. Der 29-Jährige, der im Bismarckbahnhof und im Leinegold, im Zaza, Zino und Basil gearbeitet hat, will nach der Corona-Krise durchstarten. Das Nachtleben am Raschplatz geht also weiter.

Von Conrad von Meding