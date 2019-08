Neustadt

Es ist tatsächlich ein Feuerteufel: Die fünf Brände vom Wochenende in Neustadt am Rübenberge sind vorsätzlich gelegt worden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in allen Fällen.

Lkw in Brand gesetzt

Zuerst brannte in der Nacht zu Sonnabend ein Lastwagen an der Leinstraße, kurz danach ein zweiter Lkw an der Amelie-Ubbelohde-Straße. Schaden der beiden Feuer: 150 000 Euro.

270 Strohballen brennen

Um ein Uhr morgens am Sonntag ging es weiter mit Holzpaletten und Gebinde mit Pinienrinde an der Moorstraße (Schaden etwa 1000 Euro), gegen 2.40 Uhr brannten rund 270 Strohballen an der Ricklinger Straße lichterloh, hier beträgt der Schaden etwa 10 000 Euro. Die Feuerwehr hatte acht Stunden damit zu tun, die Ballen zu löschen.

Sieben PKW angesteckt

Keine vier Stunden später wurden sieben Pkw auf einem Autoverwertungshof an der Moordorfer Straße brennend entdeckt – ein VW Golf war angesteckt worden, die anderen sechs Autos in Mitleidenschaft gezogen. Schaden etwa 35 000 Euro.

Die Polizei hofft, auch mit Hilfe von Zeugen den Feuerteufel schnell zu erwischen. Wer Angaben machen kann, sollte sich unter 0511/109-5555 beim Kriminaldauerdienst melden.

Von Petra Rückerl