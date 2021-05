Neunjährigen aus Mittellandkanal geholt: DLRG ehrt Lebensretter aus Hannover

Hannover

Weil er ohne zu zögern in den kalten Mittellandkanal sprang, rettete Sven Heckmüller einem neunjährigen Jungen das Leben. Dafür wurde der Justizwachtmeister jetzt von der DLRG mit der Lebensrettungsmedaille ausgezeichnet.

Heckmüller war mit seiner Tochter Finja Ende April am Kanal nahe der Tannenbergallee Enten füttern, als er sah wie zwei Jungs in Badehose Anstalten machten, ins Wasser zu steigen. „Ich dachte noch, die werden doch wohl nicht reinspringen“, erinnert sich Heckmüller. Das Wasser war acht Grad kalt, trüb und aufgrund des hohen Pegelstands hatte es eine für Kanalverhältnisse starke Strömung. Während der eine Junge sofort wieder rauskam, weil es so kalt war, wedelte der anderen mit den Armen. „Im ersten Moment dachte ich, er veräppelt seinen Kumpel“, so der 48-Jährige. Doch dann ging der Neunjährige unter.

Junge war bereits bewusstlos

Heckmüller fackelte nicht lange, zog im Laufen die Jacke aus und hechtete in voller Montur ins kalte Wasser. „Ich konnte ihn gerade noch so fassen.“ Ein paar Sekunden später wäre der Junge wohl im trüben und tiefen Wasser mit der Strömung verschwunden – er war bereits bewusstlos. Während Passanten einen Notruf absetzten, hievte der Retter mit einem anderen Spaziergänger den bewusstlosen Jungen an Land. „Der Puls ging, aber die Atmung nicht.“ Doch die setzte wieder ein, als Heckmüller das Kind in die stabile Seitenlage brachte. Der Neunjährige erbrach Wasser und kam wieder zu sich – unverletzt.

Heckmüller war früher selbst bei der DLRG aktiv. Die vor Jahren gelernten Handgriffe saßen noch. Die Erste-Hilfe-Ausbildung frischt er jährlich für die Arbeit als Justizwachtmeister auf. „Mein Wunsch ist, dass auch andere Menschen diese Ausbildung auffrischen. Man weiß nie, wann man sie braucht.“

Immer mehr Nichtschwimmer in der Corona-Zeit

Ein Einzelfall ist der Notfall des Neunjährigen leider nicht. Die Rettungsschwimmer der DLRG haben im vergangenen Jahr 901 Menschen vor dem Tod bewahrt – oft in letzter Minute. Bei 28 Einsätzen mussten sie sogar ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, um ein anderes zu erhalten. Diese Zahlen gab DLRG-Präsident Achim Haag am Mittwoch am Rande der Ehrung in Hannover bekannt.

Dabei verschärfe die Corona-Pandemie das Problem noch. Sie macht immer mehr Menschen zu Nichtschwimmern, warnt die DLRG. Die Ausbilder am Beckenrand nahmen demnach im vergangenen Jahr 23.485 Schwimmprüfungen ab – die Zahl brach damit um 75 Prozent im Vergleich mit 2019 ein, als 92.913 Menschen zu Schwimmern ausgebildet wurden. Insgesamt 14.566 Seepferdchen-Abzeichen wurden 2020 vergeben, auch dies waren mehr als 70 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

„Der Zusammenhang mit der Pandemie liegt hier auf der Hand“, betonte Haag mit Blick auf die in der Krise geschlossenen Bäder. „Hier sprechen wir mittlerweile von mindestens einem, wenn nicht sogar schon zwei verlorenen Jahrgängen in der Schwimmausbildung.“

Von Simon Polreich