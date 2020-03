Neun neue Corona-Fälle am Mittwoch: Jetzt auch Seelze und Isernhagen betroffen

Hannover

In der Region Hannover sind am Mittwoch weitere Corona-Fälle bestätigt worden. Im Vergleich zum Dienstag stieg die Zahl der Infizierten bis zum Abend um neun auf insgesamt 23.

Von den am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getesteten Personen stammen zwei aus Uetze. Sie gehören zum Kontaktumfeld des Corona-Erstfalls in Eltze. Vier Erkrankte wohnen in Hannover, zwei in Seelze und eine in Isernhagen. Sechs der neun Infizierten haben sich auf Reisen angesteckt. Unter Quarantäne befinden sich in der Region aktuell rund 300 Bürger.

Risikogruppen sollen Menschenansammlungen meiden

Angesichts der zunehmenden Krankheitsfälle appellierte Mustafa Yilmaz, Leiter des Gesundheitsamtes der Region, noch einmal besonders an diejenigen Menschen, für die das Virus eine höhere Gefahr darstellt. Sie sollen „freiwillig in ihrem eigenen Interesse und aus Selbstschutzmaßnahme“ größere Menschenansammlungen meiden. Als Menschen mit erhöhter Risikogefahr gelten demnach: Personen zwischen 50 und 60 Jahren; Personen, die bereits mit Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des Atemsystems, der Leber oder der Niere vorgeschädigt sind; Personen, die ein geschwächtes Immunsystem haben; Personen, die Medikamente nutzen, die die Immunabwehr unterdrücken (beispielsweise Cortison).

Informationen gibt es weiterhin über das kostenlose Bürgertelefon der Region unter der Nummer 0800/7313131. Die Hotline wird bis auf Weiteres von 8 bis 18 Uhr geschaltet sein. Unterdessen bleibt die HIV-Sprechstunde für Antikörper-Testungen des Gesundheitsamtes angesichts der Coronavirus-Infektionslage vorerst geschlossen. Befunde können laut Region dennoch wie gehabt mitgeteilt werden.

Von api