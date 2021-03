Hannover

Kaum ist Sturmtief „Klaus“ abgezogen, erwartet Niedersachsen auch am Wochenende stürmisches Wetter. Grund dafür ist dann das Tief „Luis“, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach vorhersagte. Sturmtief „Klaus“ hatte am Donnerstag vor allem den Norden und Nordwesten Deutschlands getroffen, Bäume entwurzelt und Störungen im Bahnverkehr ausgelöst.

Der Vorhersage zufolge bringt „Luis“ am Samstag verbreitet stürmische Böen und Sturmböen, ab Mittag auch schwere Sturmböen und auf den Bergen Orkanböen. Deshalb bleiben am Sonnabend und Sonntag vorsorglich der Stadtpark, die Waldstation Eilenriede und der Tiergarten geschlossen.

Beeindruckend: Nach einem Gewitter ziehen nach unten gewölbte, sogenannte Mammatuswolken über den Hackschen Markt in Berlin hinweg. Dabei handelt es sich um ein seltenes Naturphänomen. Quelle: Annette Riedl/dpa

Die Stadtverwaltung warnt vor dem Betreten der städtischen Wälder und Parkanlagen während eines Sturms. Grundsätzlich gilt für das Betreten von Wäldern und geöffneten Parks: nur auf eigene Gefahr.

Von NP