Seit fast einem Jahr sucht der Knabenchor Hannover nach einer neuen Bleibe. Grund: Die Stadt will das bisherige Chorheim an der Meterstraße abreißen. Zwei Optionen, die bislang als möglicher neuer Standort zur Diskussion standen, sind inzwischen hinfällig. Nun zeichnet sich eine Millionen teure neue Lösung an.