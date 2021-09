Hannover

Es ist ein besonderes Bauprojekt, das da in Groß-Buchholz entstehen soll – das klingt schon in der Bezeichnung H3Ö durch. Und jetzt kommt noch eine spezielle Wärme- und Kälteversorgung dazu. Der Bürokomplex, der an der Buchholzer Straße entstehen soll, bekommt nämlich eine heiß-kalte Energielösung verpasst.

Bauträger Strabag Real Estate (SRE) und Avacon Natur haben einen langfristigen Vertrag über 20 Jahre für einen so genannten Eisspeicher abgeschlossen. Nach Angaben der Unternehmen ist dies das erste Projekt dieser Art, das in Hannover umgesetzt wird. Das Energiekonzept passt dabei zur Philosophie des Neubaukomplexes, an dem die Arbeiten noch nicht begonnen haben. SRE plant zwischen der Swiss-Life-Zentrale und dem HDI-Komplex drei Gebäudeteile, bei denen Nachhaltigkeit groß geschrieben wird. Jedes der drei geplanten Gebäude schont die Umwelt auf eigene Art: mit einer monolithischen Ziegelbauweise, als Holzhybrid oder über eine vielfältige Fassadenbegrünung. Die regenerative Eisspeicher-Energie kommt hingegen auf dem gesamten Campus zum Einsatz.

So funktioniert die Eisheizung

„Was das Klimatisieren mit Eis im H3ö einmal mehr besonders macht: Wir bieten Nutzern eine durchweg nachhaltige Versorgung zu den gleichen Konditionen an wie eine konventionelle. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir einen integrierten Ansatz für das gesamte Projekt gewählt, den es in dieser Dimension in Hannover noch nicht gibt!“, erläutert SRE-Bereichsleiter Detlev Neuhaus. Herzstück des klimaneutralen Energiekonzeptes ist ein mächtiger unterirdischer Wasserspeicher mit rund 570 Kubikmeter Volumen. Aus dem Wasser wird die Kühlung der Büroflächen an heißen Tagen generiert – die so gespeicherte Energie wird wiederum in Kälteperioden zur Beheizung der Büros freigesetzt. Hierbei wird dem Speicher so viel Wärme entzogen, dass das Wasser zu Eis gefriert. Daher rührt der Name Eisspeicher. Neben dem Wasserspeicher umfasst das H3ö-Energiekonzept zwei weitere Komponenten: eine hocheffiziente Wärmepumpe und eine Photovoltaikanlage.

Grünes Büroprojekt

„Der konsequente Nachhaltigkeitsfokus aller projektbeteiligten Partner zeigt, dass sich Investitionen in erneuerbare Energien lohnen“, sagt Torsten Happatsch, Projektleiter bei Avacon Natur. Er freue sich, dass die Unternehmen bei diesem Bauvorhaben ihren Teil „zum Gelingen der Energiewende beitragen können.“

Wie der konkrete Zeitplan für die Errichtung der Gebäude aussieht, war am Freitag noch nicht klar. Eindeutiger ist der Anspruch. H3Ö soll das erste konsequent grüne Büroprojekt Hannovers werden. Wer hier einzieht, ist offen. Besonders gerne würde man aber Unternehmen und Projekte als Mieter begrüßen, die an Lösungen für Umwelt- und Kimaschutz arbeiten.

Von Zoran Pantic